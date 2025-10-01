Кремль ответил на планы спонсировать Украину за счет России

Планы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины будут рассматриваться как воровство, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения о намерении Евросоюза выделить два миллиарда евро на закупку беспилотников для Киева. «Мы уже реагировали на эти процессы на самых различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, о воровстве идет речь», — подчеркнул Песков.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Он добавил, что любые попытки незаконного присвоения российских активов будут оспариваться в судах, а подобные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении этой суммы Киеву на производство дронов во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Она не уточнила источник средств, но добавила, что также шаг даст возможность Евросоюзу воспользоваться украинскими технологиями.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

1 октября Европейская комиссия сообщила о выделении Украине нового транша в размере четырех миллиардов евро. «Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро», — цитирует пресс-релиз ЕК РИА «Новости».

Агентство напоминает, что после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира. В конце августа официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что с января Украина получила девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.