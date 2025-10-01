EN
Экономика

Кремль ответил на планы спонсировать Украину за счет России

13:52

Планы использовать замороженные российские активы для финансирования Украины будут рассматриваться как воровство, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал сообщения о намерении Евросоюза выделить два миллиарда евро на закупку беспилотников для Киева. «Мы уже реагировали на эти процессы на самых различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, о воровстве идет речь», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что любые попытки незаконного присвоения российских активов будут оспариваться в судах, а подобные действия приведут к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении этой суммы Киеву на производство дронов во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Она не уточнила источник средств, но добавила, что также шаг даст возможность Евросоюзу воспользоваться украинскими технологиями.

1 октября Европейская комиссия сообщила о выделении Украине нового транша в размере четырех миллиардов евро. «Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро», — цитирует пресс-релиз ЕК РИА «Новости».

Агентство напоминает, что после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем мира. В конце августа официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что с января Украина получила девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.

