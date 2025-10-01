СМИ: Кремль заблокировал уход европейского банка ради «сохранения связей с Западом»

Власти России заблокировали продажу доли Raiffeisen Bank International в российской дочке «Райффайзен Банк» из-за желания сохранить ключевой «финансовый мост» со странами Запада, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отсутствие банка в санкционных списках делает его критически важным для международных российских операций, в том числе и для выплат за поставки газа в Европу. Продажа активов российским лицам может привести к санкциям, считают в Кремле.

Австрийская группа Raiffeisen пытается преодолеть вето Кремля, рассчитывая вывести из России миллиарды евро, полученные в качестве прибыли. Одновременно компания испытывает давление со стороны европейских и американских властей. Представители банка заявляют, что делают все возможное для ухода с российского рынка, но отмечают невозможность передачи активов без согласия Москвы.

Raiffeisen постепенно снижает свою активность в России, но все равно продолжает играть важную роль при оплате за поставки российского газа в Европу даже после слов чиновников ЕС о необходимости отказа от энергоресурсов из России. Из-за этого Кремль считает банк «воротами для денежных переводов» в Европу, которые нельзя потерять, отмечают журналисты.

Reuters отмечает, что сегодня «Райффайзен Банк» является крупнейшим по прибыли отделением европейских банков в России — из-за этого он смог получить около 7 миллиардов евро прибыли. Журналисты не сообщают источники своих расчетов, а также не уточняют, какому временному отрезку соответствует приведенный ими показатель.

Сейчас Россия старается сохранить немногие связи с Европой, оставшиеся после начала вторжения в Украину в 2022 году. «Райффайзен Банк» ввел ограничения на исходящие платежи в евро, однако, по данным журналистов, они не распространяются на «некоторое число» крупных российских компаний. Банк остается оператором для оплаты газа, поставляемого Москвой по «Турецкому потоку» — единственному работающему маршруту в Европу.