Общество

Ученые впервые смогли получить эмбрион из клеток кожи

2 минуты чтения 00:49 1 октября | Обновлено: 00:50 1 октября

Американским ученым из Университета здоровья и науки Орегона впервые удалось создать человеческие эмбрионы на ранней стадии развития, используя ДНК из клеток кожи людей и оплодотворяя ее спермой. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, эта технология может помочь преодолеть возрастное бесплодие или бесплодие, вызванное болезнью, с помощью практически любой клетки организма в качестве донора для жизни. Также это может даже разрешить однополым парам иметь генетически родственного ребенка.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Отмечается, что метод требует значительной доработки, на которую может уйти десятилетие, прежде чем клиники по лечению бесплодия смогут хотя бы рассмотреть возможность его использования. Ученые заявили, что это впечатляющий прорыв, но необходимо провести открытое обсуждение с общественностью того, какие возможности открывает наука.

Технология заключается в извлечении ядра, в котором хранится копия всего генетического кода, необходимого для построения организма, из клетки кожи. Затем его помещают в донорскую яйцеклетку, лишенную генетических инструкций. Би-би-си пишет, что технология похожа на ту, которая использовалась при создании овечки Долли — первого в мире клонированного млекопитающего, появившегося на свет в 1996 году.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

По данным издания, в результате манипуляций получается яйцеклетка, которая не готова к оплодотворению спермой, поскольку она уже содержит полный набор хромосом. В ходе эксперимента ученые получили 82 функциональные яйцеклетки, часть из которых достигли ранних стадий развития эмбрионов. При этом ни одна из яйцеклеток не развивалась дольше шести дней.

Ученые подчеркнули, что у их метода есть ряд недостатков, но не участвовавшие в исследовании эксперты назвали открытие «важным» и «впечатляющим».

