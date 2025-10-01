Подсчитано число россиян без доступа к питьевой воде

В 2024 году 11,3% населения России не имело доступа к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения. Об этом сообщает проект «Если быть точным», ссылаясь на собственный анализ данных Роспотребнадзора, Федерального агентства водных ресурсов и Росгидромета.

Аналитики проекта подсчитали, что грязная питьевая вода стала причиной гибели почти 11 тысяч россиян только в 2024 году. Еще 1,4 миллиона жителей России потребовалась медицинская помощь по той же причине.

При этом у 487 тысяч заболевших или 35,1% от общего числа диагностировали болезни органов пищеварения, у 377 тысяч (27,1%) — появились проблемы в работе мочеполовой системы, а еще 184 тысячи (13,3%) обратились за помощью к медикам в связи с дерматологическими заболеваниями.

Как утверждает «Если быть точным», хуже всего дела с питьевой водой обстоят в Еврейской автономной области, Туве, Курганской области и Калмыкии. В этих регионах без водопровода и качественной питьевой воды живут около 28% населения. В то же время лучше остальных чистой водопроводной водой обеспечены жители Оренбургской области, а также Пермского и Ставропольского краев.

При этом аналитики проекта подчеркивают, что в России растет число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов. Так, в 2022 году было зафиксировано 2471 таких случая, а в 2024 году их оказалось уже 3095. Больше других от загрязнения, как сообщается, страдают водоемы бассейнов рек Волги, Оки, Днепра, Енисея, Дона, Амура, Невы и Урала.

Всего из-за «плохой экологии» в 2024 году умерли более 20 тысяч россиян. Так, из-за загрязнения воздуха погибли 6,7 тысячи человек, а загрязнение почв унесло жизни 2,8 тысячи человек. Также россияне погибали из-за физических факторов — на здоровье влияет шум, электромагнитное излучение, вибрация и даже освещенность, отмечает проект. Однако, при расчете общего числа случаев смертей физические факторы не учитывались.