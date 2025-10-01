EN
Общество

Начался чемпионат по лени

2 минуты чтения 14:17

В черногорском городе Плужине началось соревнование по лежанию и лени — выиграет тот, кто сможет продержаться дольше всех, пишет сербское медиа Blic.

В чемпионате принимают участие 20 человек, они уже заняли место на установленных в помещении кроватях. Соревнующиеся получают все необходимое для комфортной лени — питание, напитки, интернет, а также 15-минутный перерыв каждые восемь часов. Победителю достанутся две тысячи евро.

Организаторы конкурса рассказали журналистам, что проводят отбор участников вместе с психологом — изначально они получили около 50 заявок. Последний раз чемпионат проводился два года назад, тогда победителем стала Лидия, пролежавшая в кровати 50 дней.

В этом году она намерена повторить свой успех. Женщина рассказала, что много работала в последние месяцы и готова пролежать до 2026 года, отмечают журналисты. Одним из ключевых факторов успеха организаторы считают наличие интернета — участники первого такого конкурса быстро выбывали из игры, когда его не было.

В этом в году в конкурсе участвуют иностранцы, среди них россияне, украинцы, турки, боснийцы и сербы, черногорцев в списках оказалось меньше всего. Создатель конкурса Мико Благоевич рассказал Blic, что чемпионат по лени вызывает большой интерес и у журналистов — освещать его приехали иностранные медиагруппы.

Команда Благоевича уже начала готовиться к проведению чемпионата в следующем году, организаторы планируют вынести кровати участников на улицу. Лениться предстоит летом в тени столетнего солнца, пишут журналисты.

Проходящий в Плужине чемпионат по лени стал уже 13-м по счету, тогда он начинался на открытом воздухе, но затянулся и участников пришлось переместить в помещение.

