Общество

«Свэг-разрыв» назвали новой угрозой отношениям

2 минуты чтения 17:14 | Обновлено: 17:41

Молодые люди начали анализировать отношения через сравнение «свэга» партнеров. Некоторые из них рассказывают о потере друзей и возлюбленных из того, что их считали слишком привлекательными и восхитительными, пишут The Guardian и Cosmopolitan.

Тренд на оценку «свэг-разрыва» завирусился в TikTok, журналисты оценивают его в качестве более серьезного препятствия для построения отношений, чем разницу в возрасте. Причина не только в разных стилях в одежде, но и в отношении к жизни.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Тиктокеры отмечают, что разница в «свэге» может показаться привлекательной с первого взгляда. На самом деле, по их мнению, она ведет к уязвимости для публичных оскорблений и критики. В качестве примера журналисты пишут о ситуации, когда один из партнеров стильно одевается для мероприятия, а другой выглядит так, как будто «только что вернулся из IT-отдела».

Также пользователи соцсетей отмечают, что «свэг-разрыв», который изначально может показаться незначительным фактором в отношениях, серьезно влияет на собственный показатель «свэга» у человека, изначально более богатого им. В тиктоке уверены, что отсутствие «свэга» у партнера вызовет его снижение и у «богача».

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

Журналисты предостерегают богатых «свэгом» людей от отношений с противоположным по этому качеству человеком — они считают, что такая связь не стоит всех рисков, которые ей сопутствуют.

«Свэг-разрыв» проявляется не только в стиле одежды человека, но и, например, в его поведении и исходящих от него ощущениях — журналисты отмечают, что под такое описание подходит разрыв партнеров в уверенности в себе. The Guardian считает, что примером отношений с большим «свэг-разрывом» является пара Джастина и Хейли Бибер, в которой Джастин якобы предстает человеком, явно уступающим в «свэге» Хейли.

