Эксперт дала советы по созданию правильного окружения

Эксперт по психологии и коммуникации Ванесса Ван Эдвардс рассказала, как человек может сформировать прочную социальную сеть, которая поможет найти друзей и сообщество, пишет CNBC.

Журналисты со ссылкой на исследование Гарварда сообщают, что развитие и поддержание здоровых отношений с людьми являются важнейшими факторами счастья и долголетия. Социальная адаптация при этом является процессом, обеспечивающим долгую и здоровую жизнь.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

Важно помнить, что человек не сможет найти общий язык с каждым — это один из важнейших шагов в начале построения своего сообщества. Ван Эдвардс отметила, что дружбу не стоит пытаться построить с людьми, с которыми изначально не чувствуется, что вы находитесь на своем месте.

Отношения, в которых оба человека испытывают разные эмоции, эксперт сравнила с «социальным сахаром» — его нужно максимально ограничивать в своем «рационе». Ван Эдвардс также поделилась несколькими советами, которые помогут создать прочные дружеские отношения, которые помогут сделать вас счастливее.

Эксперт посоветовала составить список мест и людей, которые подпитывают и истощают эмоции. Затем следует найти свою «водопойку» — так Ван Эдвардс называет место или тему, которые создают чувство наполненности. К ним относятся также действия, которые доставляют удовольствие или то, чему хочется научиться в будущем.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

После этого стоит отправиться на поиски нового — Ван Эдвардс советует попробовать что-то в одиночку или вместе с другими людьми, чтобы в последствии делиться такими историями в будущем.

Также стоит тщательно продумать, с каким типом людей вы хотите завести дружбу в будущем. Затем при общении с интересным человеком или при возобновлении старых контактов стоит избегать «пустых» разговоров. Например, можно задавать интересующие вопросы самому — о планах, работе или увлечениях человека. Эксперт советует убедить себя, что в каждой комнате, в которую вы заходите, есть минимум один потенциальный друг.