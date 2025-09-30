EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эксперт дала советы по созданию правильного окружения

2 минуты чтения 15:50

Эксперт по психологии и коммуникации Ванесса Ван Эдвардс рассказала, как человек может сформировать прочную социальную сеть, которая поможет найти друзей и сообщество, пишет CNBC.

Журналисты со ссылкой на исследование Гарварда сообщают, что развитие и поддержание здоровых отношений с людьми являются важнейшими факторами счастья и долголетия. Социальная адаптация при этом является процессом, обеспечивающим долгую и здоровую жизнь.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Важно помнить, что человек не сможет найти общий язык с каждым — это один из важнейших шагов в начале построения своего сообщества. Ван Эдвардс отметила, что дружбу не стоит пытаться построить с людьми, с которыми изначально не чувствуется, что вы находитесь на своем месте.

Отношения, в которых оба человека испытывают разные эмоции, эксперт сравнила с «социальным сахаром»  — его нужно максимально ограничивать в своем «рационе». Ван Эдвардс также поделилась несколькими советами, которые помогут создать прочные дружеские отношения, которые помогут сделать вас счастливее.

Эксперт посоветовала составить список мест и людей, которые подпитывают и истощают эмоции. Затем следует найти свою «водопойку» — так Ван Эдвардс называет место или тему, которые создают чувство наполненности. К ним относятся также действия, которые доставляют удовольствие или то, чему хочется научиться в будущем.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

После этого стоит отправиться на поиски нового — Ван Эдвардс советует попробовать что-то в одиночку или вместе с другими людьми, чтобы в последствии делиться такими историями в будущем.

Также стоит тщательно продумать, с каким типом людей вы хотите завести дружбу в будущем. Затем при общении с интересным человеком или при возобновлении старых контактов стоит избегать «пустых» разговоров. Например, можно задавать интересующие вопросы самому — о планах, работе или увлечениях человека. Эксперт советует убедить себя, что в каждой комнате, в которую вы заходите, есть минимум один потенциальный друг.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram