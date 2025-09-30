EN
Птица-носорог сбежала из Ленинградского зоопарка

2 минуты чтения 20:04

Сотрудники Ленинградского зоопарка разыскивают большого индийского калао, который выпорхнул во время плановой процедуры по переводу обитателей из летних вольеров в зимние. С тех пор птица так и не вернулась. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает телеграм-канал «Зверопятница».

Отмечается, что после побега, птица двинулась на Александровский парк. Поскольку калао вырос в неволе, он не приспособлен к жизни вне зоопарка — особенно в условиях петербургского климата, пишет «Фонтанка». Сотрудники зоопарка опасаются, что холод, стресс и отсутствие привычной пищи могут серьезно навредить здоровью экзотической птицы.

Жителей города, заметивших крупную птицу с большим желтым клювом и черно-белым оперением, просят немедленно сообщить об этом в Ленинградский зоопарк. По словам сотрудников, длина птицы — около метра, а размах крыльев достигает 150 сантиметров.

«Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит ее обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение», — говорится в сообщении зоопарка, которое приводит РИА «Новости».  

В отделе орнитологии телеграм-каналу «Осторожно, новости» сообщили, что сбежавшую птицу в последний раз видели на Петроградской стороне. Тем временем, по данным «Зверопятницы» индийский калао продолжает перемещаться по городу. В зоопарке отмечают, что сотрудники оперативно выезжают на места, о которых сообщают горожане. В местах предполагаемого появления птицы оставляют ее любимые фрукты, а в зоосаде транслируют запись криков калао, чтобы привлечь ее обратно.

Большой индийский калао, или большой индийский носорог — самая крупная птица из рода двурогих птиц-носорогов. Длина ее тела может достигать 1,5 метра. В условиях неволи калао способен жить до 50 лет. Естественный ареал обитания птицы простирается от Западной Индии на восток до Таиланда и на юг через полуостров Малакка до острова Суматра.

