Общество

Ученые рассказали о признаках скорого инфаркта

2 минуты чтения 12:15

Исследователи из Южной Кореи и США рассказали о наличии признаков проблем со здоровьем, которые проявляются перед практически каждым случаем инфаркта или инсульта, пишет The Independent.

Они выявили три признака и один фактор риска, которые, по результатам исследования, наблюдались у 99% людей, перенесших сердечный приступ или инфаркт. У 93% зафиксировано наличие их комбинации в период перед резким ухудшением здоровья.

Исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology. Ученые проанализировали медицинские карты почти девяти миллионов человек в Южной Корее и семи тысяч человек в США — они отслеживали динамику изменения состояния их здоровья на протяжении 20 лет.

Исследователи уверены, что сердечному приступу, инфаркту или инсульту почти всегда предшествует повышение артериального давления, а также уровня холестерина или глюкозы. Еще одним фактором, способствующим резкому ухудшению здоровья, является постоянное курение.

Повышенный риск представляют увеличение давления до показателя в 140 на 90 миллиметров ртутного столба, общего уровня холестерина более 240 миллиграмм на децилитр, уровня глюкозы натощак выше 126 миллиграмм на децилитр, а также наличие диабета.

К неоптимальным показателям ученые отнесли показатели давления в 120 на 80 миллиметров ртутного столба, содержания холестерина более 200 миллиграмм на децилитр, глюкозы — более 100 миллиграмм на децилитр. Курение остается увеличивающим риск фактором, даже если человек уже отказался от этой привычки.

Чаще всего у пациентов, чьи истории болезни изучали ученые, встречалась гипертония — это расстройство удалось обнаружить у 90% респондентов. Журналисты отмечают, что результаты работы могут стать свидетельством в пользу тезиса о том, что сердечные приступы, инфаркты и инсульты не случаются неожиданно. Теперь исследователи собираются работать на контролем развития факторов риска.

