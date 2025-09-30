EN
Общество

Подростки пострадали во время давки в школе

2 минуты чтения 09:36

В одной из школ Иркутска произошла массовая давка в раздевалке, несколько детей получили травмы, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Давка возникла из-за того, что учеников сразу нескольких классов одновременно выпустили из кабинетов — они отправились в гардероб, площадь которого не была рассчитана на такую нагрузку, отметили в СК.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Силовики подтвердили, что несколько школьников получили травмы, однако в публикации не указано их количество, характер травм, отсутствует и информация о госпитализации пострадавших. В СК пообещали провести процессуальную проверку, поскольку в произошедшем инциденте могут быть признаки нарушения по статье о халатности (ст. 293 УК).

Прокуратура Иркутской области сообщила, что инцидент привел также и к повреждению школьного имущества. Ведомство анонсировало прокурорскую проверку, в ходе которой проверят, соблюдались ли в школе нормы законодательства о защите прав несовершеннолетних в сфере организации безопасного пребывания детей в учебном учреждении.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

Инцидент, по данным прокуратуры, произошел 29 сентября в одной из школ Свердловского района Иркутска. Информацию, как отмечается в тексте, силовики получили из телеграм-канала Mash — на публикацию о давке этого ресурса сотрудники прокуратура поставили ссылку в тексте.

Mash писал, что давка произошла в иркутской школе номер 19. По данным телеграм-канала, ее причиной стало сокращение уроков из-за отсутствия питания в учебном заведении. Из классов якобы отпустили около тысячи детей из шести параллелей, многие из них падали на пол и получали травмы, сообщается об одном ребенке со сломанной рукой.

Также во время давки был опрокинут шкаф и разбиты несколько телефонов. Mash утверждает, что администрация школы не пыталась взять ситуацию под контроль.

