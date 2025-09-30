EN
Миллениалы и зумеры берут отпуск ради сна

2 минуты чтения 00:45

Компания Amerisleep, производящая матрасы, провела опрос среди жителей США и выяснила, что многие из них используют оплачиваемый отпуск для того, чтобы отоспаться. Об этом сообщает Newsweek.

Как пишет издание, несмотря на то, что многие компании в последнее время обновляют свои политики отпусков, делая ее более гибкой, американцы могут реже использовать это время для активного отдыха из-за более высокой стоимости жизни. В то же время важную роль играет общее истощение, которое заставляет работников брать отпуск для отдыха дома вместо запланированных поездок.

Так, согласно опросу, треть респондентов остаются дома во время отпуска. Причем чаще всего это делают миллениалы — 43%. За ними следуют 34% представителей поколения X, 33% представителей поколения Z и только 20% представителей поколения бэби-бумеров.

«Люди часто стремятся к недостижимому балансу между работой и личной жизнью, и многие американцы используют свободное время только для того, чтобы наверстать упущенное в плане отдыха. Учитывая потребности детей, большие семьи и повседневные социальные обязательства, вполне логично, что многие ищут возможность отдохнуть и зарядиться энергией, где только можно», — считает Кевин Томпсон, генеральный директор 9i Capital Group.

Опрос также показал, что люди с более высоким доходом на 26% чаще используют оплачиваемый отпуск для сна, чем те, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год. В среднем американцам, которые берут оплачиваемый отпуск для сна, требуется два-три дня на восстановление сил.

Эксперты назвали такой тип отпуска «стационарным» (staycation) и отметили, что в будущем, вероятно, большее число людей будет выбирать именно такой вид отдыха.

