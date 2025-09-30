Мужчина признался в убийстве родителей во время телепередачи

Американец Лоренц Краус признался, что убил своих родителей и захоронил их тела в саду, во время телеинтервью местному каналу WRGB, сообщает The Telegraph.

Мужчина заявил, что в 2017 году он задушил своего отца Франца рукой, а мать Терезию веревкой. Свои действия мужчина попытался объяснить проявлением «милосердия» к престарелым родителям. Его арестовали после записи программы.

Полиция предъявила 53-летнему мужчине обвинения по двум пунктам об убийстве и сокрытии человеческого тела. Он признался в этом спустя на следующий день после обнаружения трупов — полиция заинтересовалась исчезновением его родителей в рамках расследования дела о финансовых махинациях.

Родителей Крауса не видели около восьми лет, но они продолжали получать социальные пособия. Соседи пары подумали, что Франц и Терезия уехали из США в Германию, но силовики решили найти их — в рамках расследования они привезли технику для вскапывания сада.

Сначала Краус отправил признание в содеянном по электронной почте в несколько новостных агентств, а зачем дал 30-минутное интервью. Его арестовали на парковке канала и отвезли на допрос. «Я поступил правильно в сложившейся ситуации, я выполнил свой сыновний долг по отношению к ним», — считает мужчина.

Он добавил, что его 92-летний отец больше не мог водить машину после операции по удалению катаракты, а 83-летняя мать получила травмы из-за падения при переходе дороги. Краус признался, что его родители не просили о смерти. Однако мужчина считает, что «они знали, что катятся под откос». При этом он отметил, что перед смертью его мать несколько часов просидела у тела умершего мужа прежде, чем он задушил и ее.