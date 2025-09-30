EN
СМИ: ЕС нашел способ принять Украину в союз

2 минуты чтения 14:23 | Обновлено: 14:25

Евросоюз планирует изменить процедуру вступления в ЕС, чтобы ускорить рассмотрение заявок Украины и Молдовы в обход вето, наложенного на это решение Венгрией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Обе страны официально приступили к переговорам о вступлении в 2024 году, но Будапешт возражает против дальнейших шагов. Без единогласного решения всех стран-членов ЕС Киев и Кишинев не могут формально приступить к открытию «глав», части переговорного процесса, заключающегося в приведении законодательства в соответствие с европейским.

Сейчас Еврокомиссия хочет скорректировать правила так, чтобы они позволили начать работу в нескольких «кластерах» даже без формального решения о начале переговоров по этим областям. Это позволит Украине и Молдове продолжить реформы и изменение законов, а после снятия вето Венгрии процесс можно будет ускорить.

Журналисты отмечают, что план ЕС содержит в себе риск — потенциальное затруднение пути Киева и Кишинева в Европу из-за отсутствия признания их усилий со стороны Евросоюза. Однако чиновников гораздо сильнее беспокоит другая перспектива — приостановка реформ в этих двух странах.

«Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии технического прогресса в Брюсселе», — рассказал один из участвовавших в обсуждениях дипломатов. В Киеве же считают, что Венгрию еще можно убедить дать формальное согласие на ведение переговоров даже при наличии серьезных политических разногласий.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил, что даже такой путь является проблемой для всех сторон переговорного процесса. Однако чиновник согласился с тезисом о неприемлемости пауз в переговорном процессе, которые потенциально могут привести к приостановке реформ.

