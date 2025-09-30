Зумеры доверяют астрологии больше науки в любовных вопросах

Опрос астрологического приложения на базе искусственного интеллекта Hint показал, что 73% представителей поколения Z при принятии решений в романтических отношениях доверяют астрологии больше, чем науке. Об этом сообщает Newsweek.

Как пишет издание, в опросе приняли участие 3400 человек. Его авторы зафиксировали приверженность зумеров к астрологии на фоне растущего разочарования в культуре знакомств и приложениях для знакомств: так, женщины часто жалуются на низкое качество совпадений в приложениях, а мужчины часто сообщают об очень небольшом количестве совпадений в принципе.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

Newsweek отмечает, что астрология может дать прогнозы о совместимости, основанные на расположении планет, однако их достоверность постоянно оспаривается. В то же время, по данным издания, астрология может стать перспективным направлением, поскольку 58% респондентов рассказали об эмоциональном выгорании из-за одинаковых свайпов и их однообразного развития в отношения.

«Поколение Z выросло с наукой, которая была у них под рукой, но когда дело касается любви, они ищут то, чего сама по себе наука дать не может: ощущение последовательности и связности», — рассказала Ли Робертс, PR-менеджер Hint.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

По ее словам, зумеры больше доверяют астрологии, нежели науке, не потому что они сомневаются в последней, а потому что «им нужны рамки, которые придают смысл эмоциональным переживаниям». Робертс добавила, что такая тенденция является отражением поколения, борющегося с эмоциональными перегрузками и цифровой усталостью. Многие зумеры, по ее словам, обращаются к астрологии, чтобы «вернуть себе контроль над отношениями».