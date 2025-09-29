EN
Общество

Российские ученые нашли способ снизить побочные эффекты от лечения рака

2 минуты чтения 20:00

Российские ученые разработали метод, позволяющий точечно доставлять противораковые препараты в опухоль, почти не поражая здоровые ткани. По их словам, это может существенно уменьшить такие побочные эффекты химиотерапии, как тошнота, выпадение волос и утомляемость. Об этом ученые рассказали РИА «Новости», исследование опубликовано в Journal of Controlled Release.

Как объяснили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), побочные эффекты от лечения рака возникают из-за того, что препараты поражают не только саму опухоль, но и здоровые клетки. Распространяясь по кровотоку, они попадают и в незатронутые болезнью ткани. Доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Сергей Шипиловских отметил, что такое поведение препаратов снижает общую эффективность терапии: лишь незначительная часть введенного лекарства достигает опухоли.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Так, по его словам, для того чтобы обеспечить прицельную доставку препарата в зону опухоли, можно использовать наноносители — «контейнеры», которые изолируют действующее вещество от внешней среды и позволяют управлять им извне. На поверхность таких наночастиц можно нанести специальные молекулярные метки, которые будут распознаваться только раковыми клетками, не затрагивая здоровые. Ученые СПбПУ совместно с коллегами из ИТМО выяснили, что если покрыть наночастицы смесью биологических веществ, из которых на треть состоит головной мозг, то такая «маскировка» снижает распознаваемость наноносителя здоровыми клетками и позволяет доставить препарат точечно — прямо в опухоль.

Сообщается, что в качестве покрытия для наноконтейнеров ученые использовали лецитин — смесь природных жиров, жирных кислот и других биологических компонентов. По словам авторов исследования, человеческий головной мозг примерно на 30% состоит из лецитина, поэтому такое покрытие снижает риск отторжения и не вызывает выраженной иммунной реакции.

«Использование действующего вещества в наночастицах, а не в свободном виде, еще выгодно с точки зрения условий хранения. Наноконтейнер защищает лекарственный препарат от атмосферного кислорода, света и других воздействий, которые могут его повредить», — подчеркнул Шипиловских.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Ранее шведские ученые выяснили, что ежедневный прием аспирина после операции может снизить риск рецидива некоторых форм колоректального рака. Согласно исследованию Каролинского института в Стокгольме, у пациентов, регулярно принимавших аспирин после удаления опухоли, риск повторного развития болезни в течение трех лет оказался вдвое ниже по сравнению с теми, кто получал плацебо.

