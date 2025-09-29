Российские ученые нашли способ снизить побочные эффекты от лечения рака

Российские ученые разработали метод, позволяющий точечно доставлять противораковые препараты в опухоль, почти не поражая здоровые ткани. По их словам, это может существенно уменьшить такие побочные эффекты химиотерапии, как тошнота, выпадение волос и утомляемость. Об этом ученые рассказали РИА «Новости», исследование опубликовано в Journal of Controlled Release.

Как объяснили ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), побочные эффекты от лечения рака возникают из-за того, что препараты поражают не только саму опухоль, но и здоровые клетки. Распространяясь по кровотоку, они попадают и в незатронутые болезнью ткани. Доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ Сергей Шипиловских отметил, что такое поведение препаратов снижает общую эффективность терапии: лишь незначительная часть введенного лекарства достигает опухоли.

Так, по его словам, для того чтобы обеспечить прицельную доставку препарата в зону опухоли, можно использовать наноносители — «контейнеры», которые изолируют действующее вещество от внешней среды и позволяют управлять им извне. На поверхность таких наночастиц можно нанести специальные молекулярные метки, которые будут распознаваться только раковыми клетками, не затрагивая здоровые. Ученые СПбПУ совместно с коллегами из ИТМО выяснили, что если покрыть наночастицы смесью биологических веществ, из которых на треть состоит головной мозг, то такая «маскировка» снижает распознаваемость наноносителя здоровыми клетками и позволяет доставить препарат точечно — прямо в опухоль.

Сообщается, что в качестве покрытия для наноконтейнеров ученые использовали лецитин — смесь природных жиров, жирных кислот и других биологических компонентов. По словам авторов исследования, человеческий головной мозг примерно на 30% состоит из лецитина, поэтому такое покрытие снижает риск отторжения и не вызывает выраженной иммунной реакции.

«Использование действующего вещества в наночастицах, а не в свободном виде, еще выгодно с точки зрения условий хранения. Наноконтейнер защищает лекарственный препарат от атмосферного кислорода, света и других воздействий, которые могут его повредить», — подчеркнул Шипиловских.

Ранее шведские ученые выяснили, что ежедневный прием аспирина после операции может снизить риск рецидива некоторых форм колоректального рака. Согласно исследованию Каролинского института в Стокгольме, у пациентов, регулярно принимавших аспирин после удаления опухоли, риск повторного развития болезни в течение трех лет оказался вдвое ниже по сравнению с теми, кто получал плацебо.



