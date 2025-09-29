EN
Политика

Целую категорию россиян заставят платить больше налогов

17:32 | Обновлено: 17:33

Министерство финансов России предложило установить единую ставку НДФЛ для россиян, имеющих статус физлица-«иноагента» — с них хотят взымать 30%. Это следует из публикации на сайте Минфина.

Также чиновники предлагают запретить «иноагентам» получать налоговые вычеты на долгосрочные инвестиции, а также не предоставлять освобождение от налогообложения доходов при продаже активов, дарении и наследовании. Эти предложения Минфин уже оформил в законопроект.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Имеющим статус «иноагента» организациям запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Это ограничение планируют распространить и на организации, в которых «иноагенты» владеют долей в размере не менее 10%. Учитываться будет как прямое, так и косвенное владение.

РБК отмечает, что ставка НДФЛ в размере 30% сейчас применяется только по отношению к физлицам-нерезидентам России. Резиденты платят этот налог по ставке 13%-22%, для применения самой высокой из возможных ставок налога физлицу нужно зарабатывать более 50 миллионов рублей в год.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Журналисты отмечают, что предложения Минфина касаются внесения корректировок в статью 217 Налогового кодекса. В случае одобрения новые правила будут применяться в отношении доходов «иноагентов», которые хотя бы один день из календарного года имели этот статус.

25 сентября Госдума поддержала ужесточение законодательства за нарушение порядка деятельности «иноагента» — теперь власти смогут привлекать их к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК уже после первого нарушения по ст. 19.34 КоАП. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы, ранее для возбуждения уголовного дела требовалось не менее двух административных правонарушений за год.

