Работодателям пригрозили штрафами за отсутствие повышения зарплаты

Российские компании, включая частные, по закону обязаны индексировать зарплату своим сотрудникам, а за невыполнение этой обязанности предусмотрены штрафы. Об этом, как передает ТАСС, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

При этом он подчеркнул, что разовые премии не являются полноценной заменой индексации зарплаты. «По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты», — пояснил депутат.

По его словам, россиянам, столкнувшимся с отказом работодателя индексировать зарплату, необходимо сначала изучить внутренние документы компании. «Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство», — сообщил Гаврилов.

В таком случае он порекомендовал сначала обратиться с соответствующим заявлением к руководству организации. Если обращение не принесет желаемых результатов, на нарушение трудовых прав следует пожаловаться в Государственную инспекцию труда, а затем в суд.

При этом он отметил, что как правило хватает жалобы в инспекцию. «При выявлении нарушений может последовать штраф, а также предписание устранить проблему», — сказал Гаврилов. По его словам. работодатели обычно предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдет до суда.