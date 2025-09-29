EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Музыканты чувствуют боль меньше других людей

2 минуты чтения 23:32 29 сентября

Группа ученых под руководством профессора Орхусского университета в Дании Анны Саморано выяснила, что музыканты чувствуют меньше боли, чем другие люди. Исследователи связали это с тем, что мозг музыкантов работает по-другому, сообщает The Times.

Издание отмечает, что для игры на многих инструментах требуются сила и ловкость пальцев, чтобы извлекать правильные ноты. Музыкантам приходится отрабатывать одни и те же произведения, преодолевая боль и дискомфорт.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

«После многих лет работы с музыкантами и наблюдения за тем, как они упорно продолжают заниматься музыкой, несмотря на боль, вызванную выполнением тысяч повторяющихся движений, я начала задаваться вопросом: если музыкальное обучение может так сильно перестраивать мозг, может ли оно также изменить то, как музыканты чувствуют боль?» — задалась вопросом Анна Саморано.

Для эксперимента ученые отобрали 19 музыкантов и 20 немузыкантов и вызвали у них боль в руке с помощью укола специального белка, который провоцирует болевые ощущения в течение нескольких дней, но не приводит к каким-либо долгосрочным последствиям. Также исследователи измерили активность мозга, чтобы оценить состояние отвечающих за руку зон. Сканирования проводили до инъекций, а затем через два и восемь дней после нее.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

«Еще до того, как мы вызвали боль, у музыкантов в мозге была обнаружена более точно настроенная “карта” руки, и чем больше часов они тратили на занятия, тем более совершенной становилась эта «карта»», — заявила Саморано. После уколов музыканты сообщили о меньшем дискомфорте в целом, и чем больше они тренировались, тем меньше боли они испытывали.

Ученые подчеркнули, что результаты их исследования не обязательно говорят о том, что занятия музыкой могут вылечить хроническую боль, однако они могут помочь исследователям понять, почему одни люди более устойчивы к боли, чем другие. Это, в свою очередь, может помочь при разработке лекарств от хронической боли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram