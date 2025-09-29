Музыканты чувствуют боль меньше других людей

Группа ученых под руководством профессора Орхусского университета в Дании Анны Саморано выяснила, что музыканты чувствуют меньше боли, чем другие люди. Исследователи связали это с тем, что мозг музыкантов работает по-другому, сообщает The Times.

Издание отмечает, что для игры на многих инструментах требуются сила и ловкость пальцев, чтобы извлекать правильные ноты. Музыкантам приходится отрабатывать одни и те же произведения, преодолевая боль и дискомфорт.

«После многих лет работы с музыкантами и наблюдения за тем, как они упорно продолжают заниматься музыкой, несмотря на боль, вызванную выполнением тысяч повторяющихся движений, я начала задаваться вопросом: если музыкальное обучение может так сильно перестраивать мозг, может ли оно также изменить то, как музыканты чувствуют боль?» — задалась вопросом Анна Саморано.

Для эксперимента ученые отобрали 19 музыкантов и 20 немузыкантов и вызвали у них боль в руке с помощью укола специального белка, который провоцирует болевые ощущения в течение нескольких дней, но не приводит к каким-либо долгосрочным последствиям. Также исследователи измерили активность мозга, чтобы оценить состояние отвечающих за руку зон. Сканирования проводили до инъекций, а затем через два и восемь дней после нее.

«Еще до того, как мы вызвали боль, у музыкантов в мозге была обнаружена более точно настроенная “карта” руки, и чем больше часов они тратили на занятия, тем более совершенной становилась эта «карта»», — заявила Саморано. После уколов музыканты сообщили о меньшем дискомфорте в целом, и чем больше они тренировались, тем меньше боли они испытывали.

Ученые подчеркнули, что результаты их исследования не обязательно говорят о том, что занятия музыкой могут вылечить хроническую боль, однако они могут помочь исследователям понять, почему одни люди более устойчивы к боли, чем другие. Это, в свою очередь, может помочь при разработке лекарств от хронической боли.