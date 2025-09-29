Кремль объяснил паузу в переговорах по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возникшую паузу в российско-украинских мирных переговорах. По его словам, Киев не желает продолжать диалог с Москвой.

«Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались с делегацией, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима», — сказал Песков.

Впервые о паузе в переговорах с Украиной Песков заявил 12 сентября. Тогда он сказал, что не стоит рассчитывать на «молниеносный результат». В то же время пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что «каналы общения» с Киевом налажены.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News сказал, что Дональд Трамп не препятствует ударам Киева по территории России. Также он рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении Киеву дальнобойных ракет.

Днем ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии до 2400 километров и преодолевать современные системы ПВО.

Поставка такого оружия Украине почти наверняка будет воспринята Россией как эскалация войны, пишет Reuters. Агентство напоминает, что ранее Трамп отклонял запросы Киева на использование ракет большой дальности. В публикации подчеркивается, что глава Белого дома мог изменить свою позицию из-за отказа Путина заключить мирное соглашение.