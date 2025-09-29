Назван «самый недооцененный» способ избавиться от стресса

Эксперт по стрессу и автор нескольких книг Ребекка Хейс из Южной Каролины рассказала изданию Make it о «самом недооцененном», по ее мнению, способе снимать стресс и отметила, что большинство известных методик по избавлению от стресса на самом деле не работают.

По словам Хейс, людям часто советуют заботиться о себе, принимать ванны с пеной, медитировать в тихих комнатах или ходить на массаж ради уменьшения стресса. Эксперт изучала стресс у более чем 750 американцев в течение года и пришла к выводу, что 58% людей испытывают его еще больше, когда пытаются его контролировать, а перечисленные методики «упускают нечто важное».

Хейс рассказала, что из десятков программ, которые призваны улучшить самочувствие людей на рабочем месте, большинство не справились со своей задачей. Эффективными оказались лишь те программы, которые поощряли сотрудников заниматься благотворительностью или волонтерством. Это, как утверждает Хейс, соотносится с ее выводами о том, что стресс не нужно пытаться вылечить. Эксперт считает, что «энергию стресса надо направить наружу».

Хейс отметила, что во время стресса человеческий организм выбрасывает «целый коктейль гормонов», среди которых, помимо кортизола и адреналина, есть окситоцин, мотивирующий людей на общение с другими.

«Это означает, что стресс — это социальный опыт, а не тот, с которым можно справиться в одиночку. Неудивительно, что наши попытки справиться со стрессом самостоятельно часто приводят к тому, что мы чувствуем себя еще хуже, когда терпим неудачу», — пишет Хейс.

Она добавила, что вместо игнорирования внутренних потребностей людям стоит попробовать «стрессовый трамплин», то есть использовать энергию стресса как «топливо для осмысленных действий, приносящих пользу другим».

На практике Хейс предложила помочь коллеге в каком-то конкретном вопросе, вызваться добровольцем на проект, который все избегают, или взяться за обучения нового члена команды. Также эксперт посоветовала приготовить ужин для кого-то из друзей, кто переживает, например, расставание, помочь соседям по дому, заняться организацией мероприятий или помощью НКО.