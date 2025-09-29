Россияне стали чаще покупать дешевую электронику

Расходы россиян на заказы электроники из-за рубежа сократились примерно на треть за первые шесть месяцев этого года. При этом общее число заказов почти не изменилось. Это свидетельствует о том, что жители России стали отдавать предпочтение более дешевым товарам, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping.

По его данным, средний чек при покупке компьютеров, телефонов, игровых приставок и других гаджетов зарубежного производства составил 55,3 тысячи рублей, что на 27% ниже, чем в первой половине 2024 года. В целом россияне потратили на зарубежную технику 528,1 миллиона рублей — это на 30,4% ниже, чем годом ранее.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

При этом самым популярным брендом все еще остается Apple: 28,2% заказов электроники приходится на товары этой компании. Второе по популярности место с большим отрывом занимает ASUS — на его долю приходится 4,9% заказов. Далее идет бренд AMD. При этом на место Xiaomi, который ранее входил в топ-5, теперь поднялся Nintendo. Эти изменения аналитики связали с выходом новой приставки Nintendo Switch 2, которая подняла продажи в России в 126 раз по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Рост продаж также наблюдался у американской AMD и тайваньской Gigabyte. При этом россияне стали гораздо реже покупать электронику от Xiaomi, LG и Huawei. Количество заказов у каждой компании сократилось более чем на 60%.

Секрет пассажира Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее Криминал 12 минут чтения

В «М.Видео» также рассказали «Коммерсанту» о небольшом снижении спроса на электронику российского производства. В то же время представители Wildberries & Russ заявили об обратной тенденции. По их данным, средний чек при покупке российских гаджетов увеличился на 20%, а количество заказов выросло на 54%. Утверждается, что больше всего вырос спрос на бытовую технику, ноутбуки и компьютеры, а также на телевизоры и аудиотехнику. В МТС рассказали о росте спроса на планшеты.

