«Публичное использование» творчества «иноагентов» предложили запретить в России

Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил об окончании работы над обращением о запрете на «публичное использование» творчества «иноагентов», пишет РИА «Новости».
Константинов заявил, что текст обращения уже направлен в Госдуму и будет рассмотрен профильным комитетом. В базе данных нижней палаты российского парламента такого законопроекта или обращения нет, не публикуют его текст и журналисты.
В разговоре с журналистами Константинов лишь упомянул о том, что предложение заключается в запрете на публичную демонстрацию, исполнение, показ, трансляцию, прокат, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях и интернете творчества «иноагентов».
По словам Константинова, нарушение запрета должно быть связано с ответственностью в рамках административного права — он не рассказал подробнее о том, какие статьи КоАП предлагается изменить или дополнить. Неизвестны и предложенные наказания за нарушение возможного запрета.
Ранее Константинов в своем телеграм-канале заявлял о необходимости «регламентировать и сферу потребления продукции, которую фабрикуют иноагенты», однако в его тексте не содержалось примеров конкретных мер, которые чиновник предлагает внести в российское законодательство.
Вероятно, речь идет об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину от Южно-Российской парламентской ассоциации, текст которого размещен на сайте парламента Крыма 19 сентября. В ассамблею входят парламенты регионов Южного федерального округа, в том числе и аннексированных Крыма и Севастополя, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольского края, а также частично признанной Абхазии.
Текст обращения предполагает запрет для «иноагентов» на публичное распространение своих произведений на территории России, а также предоставление права на это третьим лицам. Владельцы и администраторы интернет-платформ, площадок публичных мероприятий и учреждений культуры должны будут самостоятельно проверять наличие статуса «иноагента» у автора произведения, считают составившие предложение парламентарии.
У ассамблеи нет права вносить законопроекты на рассмотрение Госдумы. РИА «Новости» не пишут, от чьего имени оно направлено в Госдуму и имеет ли его текст статус законопроекта. Текст обращения на сайте парламента Крыма также не содержит конкретных предложений по дополнению норм КоАП.