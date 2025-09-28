СМИ: Кремль сохранит милитаризацию экономики после завершения войны

Российские власти не намерены сокращать расходы на военное производство в ближайшие годы, милитаризации экономики вряд ли помешает даже завершение боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.

В Москве полагают, что потребность в новейших военных разработках сохранится и в будущем. Обе стороны конфликта смогут заработать на экспорте своих испытанных в реальных условиях боевых систем, считают опрошенные журналистами эксперты.

В материале отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в Украину Россия занимала второе место в мире по экспорту оружия, уступая только США. После 2022 года Москвы снизила продажи за рубеж из-за необходимости перенаправить вооружение в собственные войска. Однако сейчас наблюдаются признаки того, что скоро ситуация может вновь измениться, считает Bloomberg.

Государственный экспортер «Рособоронэкспорт» заявил об увеличении объема заказов до рекордной суммы в 60 миллиардов долларов из-за неудовлетворенного спроса в мире. Это, как отмечает Bloomberg, надолго обеспечит многолетними контрактами российские военные заводы.

Представители российской оборонной отрасли снова участвуют в выставках в Малайзии и Бразилии, приезжают в Китай, Индию, страны Ближнего Востока и Африки. Со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием Bloomberg пишет, что в течение первых четырех лет после окончания российско-украинского конфликта Москва сможет экспортировать вооружения на сумму от 17 до 19 миллиардов долларов в год.

Одна из причин — интерес развивающихся стран к уменьшению своей зависимости от США в вопросе вооружений. Журналисты отмечают, что некоторые из государств готовы к закупкам даже при заключении временного перемирия. Заложены дальнейшие траты на закупку вооружений и в российский бюджет на ближайшие три года — это приведет к закреплению дефицита бюджета, однако Владимир Путин считает траты на перевооружение необходимыми и не собирается снижать их до довоенного уровня.