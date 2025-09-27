EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые популярные у туристов регионы России

2 минуты чтения 21:46

За первые восемь месяцев туристы чаще всего посещали регионы Центрального и Южного федеральных округов, реже всего — территории Северо-Кавказского округа. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

В тройке наиболее популярных регионов оказались Москва (8,2 миллиона туристов), Краснодарский край (6,5 миллиона) и Санкт-Петербург (4,8 миллиона). Всего же, по данным властей, за первые восемь месяцев 2025 года российские регионы посетили почти 61,5 миллиона туристов.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Первое место среди всех федеральных округов занял Центральный — его посетили 18,7 миллиона человек. Кроме Москвы в 2024 году в список его самых популярных регионов вошли Московская, Тверская и Ярославская области — тогда на эти субъекта пришлось 45 миллионов туристов.

На второй строчке расположился Южный округ, его показатель — 11 миллионов туристов. Именно здесь расположено самое большое в России количество гостиниц и санаториев — почти девять тысяч. В прошлом году в тройку по популярности здесь вошли Краснодарский край, Ростовская область и аннексированный Крым.

Северо-Западный округ занял третье место — сюда приехали 8,8 миллиона туристов. По показателям прошлого года самыми популярными регионами здесь являются Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Меньше всего туристов приняли в Северо-Кавказском округе — 2,2 миллиона человек. В регионах этого округа туристам доступно меньше всего мест размещения, всего 1509 единиц. РБК отмечает, что это число увеличилось на 8,4%, однако округ все еще отстает от занявшего предпоследнее место Дальневосточного округа на 0,9 миллиона туристов.

Регионы оставшихся двух округов, Приволжского и Сибирского, посетили 8,4 миллиона и 5,4 миллиона туристов соответственно. РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина также отмечает, что у российских туристов увеличивается чек поездок. После ожидаемого повышения НДР тренд, по мнению Горина, сохранится.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Ученые нашли родину славян 