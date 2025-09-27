Названы самые популярные у туристов регионы России

За первые восемь месяцев туристы чаще всего посещали регионы Центрального и Южного федеральных округов, реже всего — территории Северо-Кавказского округа. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

В тройке наиболее популярных регионов оказались Москва (8,2 миллиона туристов), Краснодарский край (6,5 миллиона) и Санкт-Петербург (4,8 миллиона). Всего же, по данным властей, за первые восемь месяцев 2025 года российские регионы посетили почти 61,5 миллиона туристов.

Первое место среди всех федеральных округов занял Центральный — его посетили 18,7 миллиона человек. Кроме Москвы в 2024 году в список его самых популярных регионов вошли Московская, Тверская и Ярославская области — тогда на эти субъекта пришлось 45 миллионов туристов.

На второй строчке расположился Южный округ, его показатель — 11 миллионов туристов. Именно здесь расположено самое большое в России количество гостиниц и санаториев — почти девять тысяч. В прошлом году в тройку по популярности здесь вошли Краснодарский край, Ростовская область и аннексированный Крым.

Северо-Западный округ занял третье место — сюда приехали 8,8 миллиона туристов. По показателям прошлого года самыми популярными регионами здесь являются Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области.

Меньше всего туристов приняли в Северо-Кавказском округе — 2,2 миллиона человек. В регионах этого округа туристам доступно меньше всего мест размещения, всего 1509 единиц. РБК отмечает, что это число увеличилось на 8,4%, однако округ все еще отстает от занявшего предпоследнее место Дальневосточного округа на 0,9 миллиона туристов.

Регионы оставшихся двух округов, Приволжского и Сибирского, посетили 8,4 миллиона и 5,4 миллиона туристов соответственно. РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина также отмечает, что у российских туристов увеличивается чек поездок. После ожидаемого повышения НДР тренд, по мнению Горина, сохранится.