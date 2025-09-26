EN
Врачи рассказали о вреде чрезмерного применения дезодорантов

2 минуты чтения 15:31

Производители товаров для красоты и гигиены активно продвигают новый продукт — дезодорант для всего тела. Но врачи предупреждают о потенциальном вреде средства, пишет The Independent.

В рекламных роликах крупных брендов — от Sure и Dove до Lynx — дезодорант распыляют не только на подмышки, но и на грудь, спину, ноги и интимные зоны. В одном видео баскетболиста отвлекает от игры запах паха соперника после нанесения такого дезодоранта. В другом — женщина преследует мужчину, который только что обработал ягодицы спреем. Ролики прямо призывают освежать дезодорантом каждую часть тела, включая интимные места.

Врачи предупреждают о потенциальной опасности тренда и настаивают, что научных оснований для такого применения дезодоранта нет. Так, дерматолог Паллави Гупта объяснила The Independent, что подавляющее большинство потовых желез не производит запаха. Нанесение дезодоранта на грудь, руки или ноги, по ее словам, лишь повышает риск раздражения, сухости и аллергических реакций.

Особенно опасно, по словам специалиста, распылять такие средства на интимные зоны. Кожа там тоньше и чувствительнее, а содержащиеся в дезодорантах алкоголь, ароматизаторы и соли алюминия могут вызвать воспаление и нарушить естественный микробиом. Для женщин это грозит изменением кислотно-щелочного баланса, поэтому гинекологи советуют ограничиться мягким мылом без запаха и чистой, дышащей одеждой.

Эксперты напоминают, что потоотделение — это естественный процесс, а запах появляется только в местах, где пот взаимодействует с бактериями. «Для остального тела достаточно регулярного мытья и чистой одежды, — говорит Гупта. — Все эти спреи создают лишь лишнюю химическую нагрузку на кожу».

Врачи скептически относятся и к моде на так называемые натуральные дезодоранты, которые подаются как более безопасная альтернатива. По словам дерматологов, растительные ингредиенты вроде пищевой соды или эфирных масел не делают средство безвредным. Они также способны вызывать раздражение, аллергические реакции или нарушать естественный баланс кожи, особенно если наносить их на участки, где дезодорант в принципе не нужен, говорится в материале The Guardian.

По информации The Independent, рост популярности дезодорантов для всего тела медики связывают с трендом clean girl — эстетикой «безупречной чистоты», популярной в соцсетях. Он продвигает идею постоянного ухода и полной «стерильности» тела, что подогревает спрос на новые форматы средств гигиены. 

