Общество

Любовь к сладкой газировке связали с депрессией

2 минуты чтения 20:37

Регулярное потребление сладких газированных напитков может негативно влиять не только на обмен веществ, но и на психическое здоровье. В зоне риска — прежде всего женщины. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, сообщает Medical Xpress.

Эксперты проанализировали данные почти тысячи взрослых немцев, собранные в 2014–2018 годах. Их них 405 человек имели подтвержденную депрессию, 527 — нет. Выяснилось, что регулярное употребление сладкой газировки связано как с самим диагнозом, так и с тяжестью симптомов. Ранее уже было доказано, что такие напитки повышают риск ожирения, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а теперь к этому списку добавилась возможная связь с депрессивным расстройством, отмечает издание.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Авторы работы подчеркивают, что особенно ярко эта зависимость проявилась у женщин. У тех, кто часто пил газировку, вероятность депрессии была выше на 17%, а симптомы протекали тяжелее. По мнению ученых, ключевую роль здесь играет микробиом кишечника.

Дело в том, что у женщин, предпочитающих сладкие напитки, обнаружено значительно больше бактерий рода Eggerthella. Как показывали прежние исследования, они чаще встречаются у людей с депрессией. По словам руководителя исследования, это первые убедительные данные о том, что Eggerthella может быть биологическим посредником между потреблением газировки и развитием депрессивных симптомов.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Сладкие напитки содержат не только глюкозу и фруктозу, но и консерванты с искусственными подсластителями. Такая смесь нарушает баланс кишечной микрофлоры: стимулирует рост бактерий, вызывающих воспаление, и снижает выработку защитных жирных кислот, пояснили специалисты. Эксперименты на животных показывают, что подобные изменения могут запускать воспалительные процессы в нервной системе и усиливать депрессивное поведение.

При этом у мужчин подобной зависимости не выявлено. Ученые предполагают, что причина может крыться в гормональных различиях или особенностях иммунного ответа.

