Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram

Аргентинские власти отчитались об обнаружении тел трех женщин на южной окраине столицы страны Буэнос-Айреса — одной из жертв было 15 лет, пишут Sky News и South China Morning Post (SCMP).

Полиция обнаружила, что погибших пытали, насиловали и убивали в закрытом прямом эфире в социальной сети Instagram. Власти считают, что его смотрели около 45 человек, а само преступление было спланировано связанными с незаконным оборотом наркотиков организациями.

Тайна свидетельницы Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть Криминал 8 минут чтения

Тела 20-летней Морены Верди, ее ровестницы Бренды Дель Кастильо и 15-летней Лары Морены Гутьеррес обнаружили 24 сентября в доме, из которого в последний раз были получены данные о сигналах их мобильных телефонов. Три женщины пропали 19 сентября — последний раз их видели садящимися в белый пикап.

Полиция считает, что сесть в машину их убедили обманом. «Они попадали в ловушку, созданную транснациональной организацией по торговле наркотиками, которая разработала стратегию их убийства», — заявил министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло? Мир 13 минут чтения

Он считает, что девушек пригласили на вечеринку в дом, который использовался «оперативным штабом» торговцев наркотиками — Алонсо не рассказал, почему преступники выбрали этих девушек для убийства. Официально власти пока сообщили о четырех задержанных, но местные СМИ уверены, что реальное число успело вырасти до 12, пишет SCMP.

Министерство по делам женщин и разнообразия Аргентины в своем заявлении отметило, что считает произошедшее актом фемицида — крайним проявлением насилия по признаку гендера. SCMP сообщает, что одной из причин убийства могло стать «наказание» женщин со стороны торговцев наркотиками. Именно такую версию, по данным журналистов, сейчас рассматривают следователи, занимающиеся этим делом.