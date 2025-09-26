EN
Москва победила одну из двух бед России

16:15

Москва на данный момент является единственным регионом страны с полностью усовершенствованными дорогам. Об этом говорится в исследовании «Ведомости. Страна», которое посвящено логистическому развитию субъектов России.

Дорожная сеть страны в целом насчитывает около 1,6 миллиона километров, из которых только 1,1 миллиона оборудованы твердым покрытием. При этом современные покрытия — асфальтобетонные, цементобетонные или щебеночные, обработанные вяжущими материалами — занимают примерно 700 тысяч километров, что соответствует 44% от всей сети.






Второе место по качеству дорог занимает аннексированный Севастополь. Там усовершенствованные автомобильные дороги 93% от общей протяженности. На третьей строчке расположился Санкт-Петербург (92%). Следом идет Белгородская область, где этот показатель достигает 92%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 81%, в Ханты-Мансийском – 76%.

Хуже всего дела обстоят в Архангельской области. Там лишь 22% дорог имеет усовершенствованное покрытие. Похожая ситуация складывается в Тверской области (28%), а также на Дальнем Востоке, где много грунтовых дорог.






Протяженности трасс с усовершенствованным покрытием, как пишут «Ведомости», в 2012–2013 годах увеличилась на четверть. Так произошло после того, как власти изменили методики учета. Однако за последующие 10 лет прирост составил лишь 10%, а в последние пять лет темпы и вовсе замедлились до 3,7%.

Крылатое выражение «в России две беды: дураки и дороги» приписывают нескольким русским авторам XVIII—XIX веков, в частности, Гоголю, Салтыкову-Щедрину и Карамзину. Также, есть мнение, что его придумал сатирик Михаил Задорнов в 1988 году.

