Криминал

СМИ: депутата «Единой России» обнаружили повешенным со связанными руками

2 минуты чтения 00:38

Глава компании «Кубаньспецстрой» и депутат Совета Тихорецкого района Краснодарского края Виталий Капустин найден мертвым в лесополосе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «КП-Кубань» со ссылкой на следователей пишет, что смерть депутата «не носит криминальный характер».

По данным «Кубань Информ», 43-летний единоросс был обнаружен повешенным на тросе из его собственного джипа на высоком дереве на выезде из станицы Новорождественской. Одна из свидетельниц происшествия утверждает, что его руки были связаны за спиной.

«Я видела, насколько высоко это было. Насколько глаза не подвели меня, руки как будто были привязаны сзади, за спиной. То есть человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие, как в любых рощах», — сообщила очевидица изданию «Краснодар онлайн».

В 2019 году Капустин был избран депутатом в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района, а в 2023 году — муниципальным депутатом Тихорецкого района. Во время второго срока он возглавлял комиссию по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

КП со ссылкой на комментарии знакомых семьи Капустина в соцсетях пишет, что Капустин был известным в районе человеком, а его мать владеет улиточной фермой. «Родители его живут в станице Отрадной, под опеку берут сирот — семья многодетная, хорошая», — цитируют журналисты местную жительницу. Станица Отрадная была указана как место жительства Капустина на выборах 2019 года.

Чиновники пока не опубликовали официальных комментариев о гибели Капустина. По данным местных СМИ, оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

