Управление делами президента России закупило 120 сувенирных шариковых ручек FORTUNA «Триколор», заплатив за них 8,16 миллиона рублей. Таким образом стоимость одной ручки составила 68 тысяч рублей. Об этом сообщает проект «Тендерскоп», ссылаясь на данные, опубликованные на официальном портале госзакупок.

В сообщении уточняется, что закупленная Управделами модель относится к премиальной подарочной линейке шариковых ручек, которые выпускаются на старейшей итальянской мануфактуре перьевых ручек Montegrappa, основанной в 1912 году в коммуне Бассано-дель-Граппа в долине реки Брента.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

При этом на портале госзакупок указано, что контракт на поставку ручек был заключен с единственным поставщиком, название которого не раскрывается.

Тем временем сотрудники «Тендерскопа», изучив предложения на российском рынке, нашли по меньшей мере двух продавцов аналогичных ручек, предлагающих их по более низкой цене. Так, в российских интернет-магазинах шариковую Montegrappa Fortuna «Российский триколор» в идентичной конфигурации с акриловой смолой и латунными деталями, покрытыми палладием, можно приобрести за 53 тысячи рублей и даже по 45,5 тысячи рублей за штуку.

Самый разыскиваемый монах Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре Общество 13 минут чтения

В середине сентября в Албании для борьбы с коррупцией при проведении госзакупок профильным министром правительства страны был назначен искусственный интеллект. Соответствующее решение принял албанский премьер-министр Эди Рама.

По его словам, благодаря нейросети по имени Диэлла, госзакупки в стране станут «на 100% неподкупными», а движение средств, проходящих через эту систему будет «абсолютно прозрачным».