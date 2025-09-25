EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Управделами Путина потратило более восьми миллионов рублей на шариковые ручки

2 минуты чтения 13:02

Управление делами президента России закупило 120 сувенирных шариковых ручек FORTUNA «Триколор», заплатив за них 8,16 миллиона рублей. Таким образом стоимость одной ручки составила 68 тысяч рублей. Об этом сообщает проект «Тендерскоп», ссылаясь на данные, опубликованные на официальном портале госзакупок.

В сообщении уточняется, что закупленная Управделами модель относится к премиальной  подарочной линейке шариковых ручек, которые выпускаются на старейшей итальянской мануфактуре перьевых ручек Montegrappa, основанной в 1912 году в коммуне Бассано-дель-Граппа в долине реки Брента.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

При этом на портале госзакупок указано, что контракт на поставку ручек был заключен с единственным поставщиком, название которого не раскрывается. 

Тем временем сотрудники «Тендерскопа», изучив предложения на российском рынке, нашли по меньшей мере двух продавцов аналогичных ручек, предлагающих их по более низкой цене. Так, в российских интернет-магазинах шариковую Montegrappa Fortuna «Российский триколор» в идентичной конфигурации с акриловой смолой и латунными деталями, покрытыми палладием, можно приобрести за 53 тысячи рублей и даже по 45,5 тысячи рублей за штуку.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

В середине сентября в Албании для борьбы с коррупцией при проведении госзакупок профильным министром правительства страны был назначен искусственный интеллект. Соответствующее решение принял албанский премьер-министр Эди Рама.

По его словам, благодаря нейросети по имени Диэлла, госзакупки в стране станут «на 100% неподкупными», а движение средств, проходящих через эту систему будет «абсолютно прозрачным».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве