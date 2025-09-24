EN
Криминал

Мужчина угнал машину с 8-летним ребенком внутри и попал в аварию

2 минуты чтения 16:12

Следственный комитет по Приморскому краю проводит проверку по факту похищения восьмилетнего ребенка во время угона автомобиля в Находке. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным РИА «Новости», инцидент произошел днем 24 сентября на улице Горького. Местная жительница оставила возле магазина автомобиль Toyota Vitz. Машина была открыта, а в салоне находился ее восьмилетний сын. Моментом воспользовался 44-летний мужчина, который сел за руль и уехал. 

Чуть позже, по данным полиции, угонщик не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали и мужчина, и ребенок. Оба были госпитализированы. В краевом управлении МВД сообщили, что у мальчика предварительно диагностировано сотрясение головного мозга, ему оказана медицинская помощь.

Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по статье о краже автомобиля. Следственный комитет, в свою очередь, рассматривает возможность возбуждения отдельного дела по статье о похищении ребенка. «Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Сейчас следователи выясняют выясняет мотивы мужчины, точные обстоятельства угона и аварии, а также проверяет действия взрослых, ответственных за ребенка.

Похожий случай произошел в ноябре 2024 года в Южно-Сахалинске. Как писали СМИ, неизвестные угнали автомобиль Toyota Mark II, в салоне которого в тот момент находился четырехлетний мальчик. Его родители вышли из машины всего на пару минут, оставив ребенка смотреть мультфильмы. Когда они вернулись, автомобиля уже не было. По словам владельца авто, угонщики, вероятно, не сразу поняли, что внутри находится ребенок. Спустя короткое время они остановились на повороте и высадили мальчика. Машину позже нашли в кювете, при этом оставленные в салоне 50 тысяч рублей злоумышленники не тронули.

