Общество

Зумеры изменили ночные клубы

2 минуты чтения 21:07

На фоне кризиса ночной индустрии в Великобритании манчестерский клуб XLR решил протестировать новую модель работы — разрешить посетителям приносить собственный алкоголь. Об этом пишет The Guardian. 

По данным издания, за последние месяцы в Британии закрывались в среднем по три ночных заведения в неделю. Семь из десяти клубов не приносят прибыли, а четверть городов и поселков, где в 2020 году работали ночные клубы, уже остались без них. «Налоги на алкоголь растут, счета растут, при этом привычка пить уходит в прошлое, и посещаемость падает», — пояснил владелец XLR и автор новой концепции Крис Хиндл.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Экономика13 минут чтения

Теперь гости его клуба покупают билеты по 15-20 долларов вместо привычных 7, но могут принести с собой до восьми банок пива или одну бутылку крепкого алкоголя объемом 0,75 литра. Стеклянная тара запрещена. После досмотра напитки передают барменам, которые за еще за 3 доллара размещают их в пронумерованных деревянных ячейках вроде шкафчиков для обуви в боулинге. Когда посетителю нужен напиток, он называет номер, и сотрудники выдают его. При этом для желающих продолжает работать и обычный бар, уточняет издание.

По информации The Guardian, юридически новая схема вписывается в существующие нормы. Дополнительная лицензия не требуется, достаточно стандартного разрешения на продажу алкоголя и проведение мероприятий.

Гости в беседе с журналистами положительно оценили нововведение. Многие отметили, что отпала необходимость «предварительно выпивать» дома, а люди в клубе стали трезвее и охотнее общаются. Собеседники издания также называют новую модель работы более безопасной и благоприятной для гостей. В Британии фиксируется пятикратный рост числа случаев подмешивания наркотиков в напитки с 2020 года. По словам Хиндла, 17 камер видеонаблюдения и личные шкафчики помогают снизить этот риск. Гости сами закупоривают свои бутылки и уверены в их содержимом.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Журналисты The Guardian полагают, что формат «приходи со своим алкоголем» может оказаться инновацией, способной помочь студенческой клубной культуре пережить спад и стать новым стандартом для ночных заведений.

