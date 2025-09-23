EN
Назван возраст самых пожилых московских молодоженов

2 минуты чтения 21:09

В столице зарегистрировали самый возрастной брак 2025 года. Супругами стали 96-летний мужчина и 91-летняя женщина, сообщили РБК в пресс-службе московского управления ЗАГС.

Как отмечает издание, хотя браки среди пожилых москвичей остаются редкостью, интерес к семейным союзам в старшем возрасте все же сохраняется. По данным городского ЗАГСа, с начала года около 1,2 тысячи пар старше 60 лет официально оформили отношения. Это примерно 2% всех невест и 3,5 % женихов в Москве.

В ЗАГС фиксируют также общую тенденцию на увеличение возраста вступления в брак, причем как для мужчин, так и для женщин. Так, в 2021 году средний возраст невест составлял 31,2 года, в 2023-м поднялся до 31,8, а в 2024-м — уже до 32,5 лет. У женихов динамика похожая: 33,3 года в 2022-м, 33,9 — в 2023-м и 34,5 года — в 2024-м.

Общий средний возраст молодоженов в столице вырос с 30,7 года в 2021 году до 33,2 года в 2025-м, пишет РБК. Социологи связывают это с изменением жизненных приоритетов молодежи. Так, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью ТАСС отметил, что сегодня молодые россияне не спешат создавать семьи, предпочитая сначала получить образование, построить карьеру и добиться финансовой стабильности. «Сегодня на человека, который до 25 лет женился или вышел замуж, уже смотрят с удивлением. Раньше было всё наоборот», — сказал он. По его словам, для многих важно не только профессиональное становление, но и время, чтобы найти партнера и убедиться в серьезности отношений, прежде чем официально оформлять их.

Ранее стало известно, что больше половины россиян считают правильным вступать в брак только по любви, однако 20% уверены, что можно сделать это и без любви – главное, чтобы было комфортно с человеком. Психологи обратили внимание, что, рассуждая о браке, респонденты чаще, чем раньше, говорили о финансовой составляющей. Специалисты считают это следствием экономических и социальных потрясений в России.

