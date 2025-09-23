Врачи по ошибке удалили женщине здоровую почку

В бурятском онкодиспансере врачи удалили здоровую почку у 65-летней пациентки Полины Ходакиной, об этом она сама сообщила местному изданию «Номер один». Также эту информацию сотрудники онкоцентра подтвердили изданию «Люди Байкала». По данным «Номера один», республиканский Следственный комитет возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ходакина рассказала, что полтора года назад врачи обнаружили в ее анализах онкомаркер и посоветовали ей обратиться в онкологический диспансер. Там ей сделали магнитно-резонансную томографию и сообщили, что обнаружили опухоль в девять сантиметров.

Позднее оказалось, что врач поставил Ходакиной диагноз по результатам МРТ другого пациента. «А моя почка всего-то была десять сантиметров длиной, и, естественно, там опухоль в девять сантиметров просто даже поместиться не могла, это сразу же было видно», — сказала пострадавшая женщина.

По словам Ходакиной, после обследования ее направили на операцию по удалению почки. Удаленный орган медики отправили в Иркутский диагностический центр для подтверждения новообразования, однако анализ показал, что почка была здорова.

«Я звонила в онкоцентр узнать, когда придут результаты исследования из Иркутска, это было важно для меня. В том числе узнать, насколько опасной была опухоль. Приехала в центр. А мне результаты не выдают. Я вышла на улицу и решила ехать домой. Тут выбегает медсестра отделения и выдает мне копию исследования. Я посмотрела и увидела, что в операции не было необходимости. Ехала домой как в тумане. Врачи вдруг начали мне названивать и говорить, что произошла ошибка. Вечером у меня случилась истерика, сердце заболело, скорую вызвала», — рассказала Ходакина.

Пациентка получила письмо с объяснениями от Минздрава Бурятии, в котором чиновники заявили, что сотрудники онкоцентра не провели медицинский консилиум, а также не учли, что УЗИ, в отличие от МРТ, не выявило новообразований. Третьей ошибкой Минздрав считает решение хирурга удалять почку несмотря на то, что в начале операции он увидел через прокол здоровый орган, и «у него не возникло сомнений, что можно рассмотреть другие варианты лечения».

«Мне теперь, по сути, ничего нельзя: ни переохлаждаться, ни купаться, летом хожу в теплой одежде, кушать тоже могу только тщательно выверенную и вареную еду. Деликатесов, соленого, копченого нельзя, поскольку нагрузка на оставшуюся почку велика», — пожаловалась пострадавшая женщина.

Ходакина потребовала от онкоцентра пересадить ей здоровую почку либо выплатить ей компенсацию. Также Следственный комитет по ее заявлению завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью при исполнении профессиональных обязанностей.

Онкоцентр подтвердил ошибку «Людям Байкала» и пообещал сообщить подробности в ответе на официальный запрос.