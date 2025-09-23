EN
Руководители крупных компаний поделились секретами продуктивности

2 минуты чтения 13:48

Журнал Bloomberg Businessweek опубликовал подборку привычек, которые помогают генеральным директорам и основателям компаний управлять временем и сохранять концентрацию. Руководители из США, Великобритании и Европы рассказали о личных стратегиях — от ранних подъемов до отказа от соцсетей.

Глава сети магазинов для активного отдыха REI Co-op Мэри Бет Лоутон рассказала журналистам, что всегда делает ставку на пешие прогулки. Она несколько раз в день выходит на улицу, чтобы перезагрузиться. По ее словам, свежий воздух помогает быстрее сосредоточиться.

Управляющий директор Under Armour в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Кевин Росс полагается на дисциплину. Он ложится спать в 21:00 и встает в 5 утра в любой точке мира, а каждый рабочий день начинает с составления однотипного списка дел, распределяя их по уровню важности и срочности. 

Глава британского бренда обуви Kurt Geiger Нил Клиффорд ставит будильник на 4:47 — символичная для него комбинация цифрЮ отмечается в публикации. Он утверждает, что лучшие идеи приходят до 9 утра во время поездки в офис, за ранним кофе или на теннисной тренировке.

Новая руководительница компании Findlay Park Partners Роуз Вангервен после назначения удалила Instagram. Отказ от соцсетей, по ее словам, снизил отвлекающие факторы и помог сосредоточиться. А создательница бренда Deliciously Ella Элла Миллс, напротив, делает акцент на небольших, но регулярных действиях: 20-минутные прогулки, десятиминутная йога или пешая дорога с детьми в школу помогают ей поддерживать стабильный ритм и сохранять продуктивность каждый день. По ее словам, она стала гораздо более продуктивной, когда отказалась от принципа «все или ничего».

Глава ресторанного гида The Infatuation Пол Нидэм сообщил Bloomberg, что предпочитает деловые завтраки, потому что короче обедов, но позволяют обсудить вопросы до начала рабочего дня. CEO пивоваренной компании Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен никогда не пользуется бортовым интернетом, считая перелеты временем для сосредоточенной работы, а основой своей продуктивности — систему FSN (фитнес, сон и питание).

Руководитель Nocturne Luxury Villas Скотт Вайзман планирует день накануне вечером и ограничивает себя пятью срочными задачами. Основательница сети кондитерских SusieCakes Сьюзан Сарич применяет цветовое кодирование дел — зеленые задачи должны быть выполнены в тот же день, желтые в течение недели, розовые до конца месяца.

CEO круизной компании Uniworld River Cruises Эллен Беттридж использует простую технику: список дел, таймер на каждую задачу и обязательное вычеркивание выполненного.

По мнению всех участников проекта Bloomberg, ключ к высокой продуктивности кроется не только в инструментах, но и в образе жизни. Они убеждены, что большое значение имеют регулярный сон, физическая активность и внимание к собственным привычкам.

