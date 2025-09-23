EN
Общество

Россиянам захотели запретить ходить с собаками в рестораны и магазины

13:06

В Госдуме хотят запретить россиянам посещать с собаками магазины, заведения общепита, медицинские и образовательные организации, а также учреждений культуры. Исключение составят собаки-поводыри. Соответствующий законопроект разработала думская рабочая группа по защите людей от нападений животных. Об этом, как пишет «Парламентская газета», на очередном пленарном заседании сообщила депутат Нина Останина.

При этом она отметила, что этот документ стал одним из двух десятков законопроектов, инициированных группой. Семь из них уже внесены в Госдуму, а два получили поддержку правительства, уточнила Останина. 

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Среди других норм, которые планируется в ближайшее время внести на рассмотрение нижней палаты парламента, по словам депутата, в частности, запрет на перевозку собак в общественном транспорте без переноски или намордника и короткого поводка. Еще одним новым правилом, введения которого намерены добиваться депутаты, по словам Останиной, является запрет на выгул собак опасных пород взрослыми в состоянии алкогольного опьянения, а также детьми.

При этом, как отметила депутат, члены рабочей группы хотят скорректировать его, заменив собак опасных пород в тексте на крупных собак, так как считают, что потенциальная опасность пса для окружающих зависит в первую очередь от его габаритов, а не породы.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Еще один законопроект, который уже получил одобрение правительства, предполагает кратное увеличение штрафов за неправильное содержание домашних собак. Документ, в частности, предполагает увеличение штрафа до 50 тысяч рублей не только за нападение собаки, но и за ее выгул в неположенном месте.

