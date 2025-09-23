EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российская пенсионерка уехала на Бали ради спасения черепах

2 минуты чтения 16:11

Москвичка Светлана Елкина уже десять лет участвует в зарубежных волонтерских проектах по защите морских черепах. Сейчас она помогает сохранять кладки яиц и выпускать в океан вылупившихся черепашат на острове Бали в Индонезии. Историю россиянки рассказал «Екатеринбург онлайн».

Светлане Елкиной сейчас 64 года. По образованию она инженер-механик, но в 1990-х увлеклась спортом и переквалифицировалась в фитнес-тренера. Вела аэробные тренировки, обучала инструкторов, организовывала туры. Как пишет издание, постепенно путешествия пробудили интерес к природе. Сама Елкина называет переломным 2015 год, когда во время поездки в Таиланд она впервые увидела морских черепах и узнала, что их численность за полвека сократилась на 95–99%. «Мне стало жутко, и я решила помогать спасать этих животных», — говорит она.

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
Интернет и мемы9 минут чтения

С тех пор Светлана регулярно ищет экологические программы через профильные сообщества и знакомых. Она успела поволонтерить на Шри-Ланке, в Кении, Италии, Малайзии и в разных регионах Индонезии — от Суматры до Сулавеси. Женщина рассказала, что успела уже выучить индонезийский язык, что позволяет ей находить местные проекты и контакты самостоятельно.

По словам Елкиной, рабочий день на Бали начинается еще до рассвета. Волонтеры патрулируют пляжи, ищут свежие следы черепах и переносят кладки, которые могут смыть приливы, в «хэтчери» — специальные инкубаторы прямо на пляже. Там каждая кладка получает бирку с датами и количеством яиц. Когда через два месяца появляются детеныши, их выпускают в океан. В течение дня добровольцы убирают мусор, следят за чистотой хэтчери, ухаживают за взрослыми черепахами и ведут статистику вылуплений, пояснила женщина.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

По словам Светланы Елкиной, она живет на собственную пенсию и доход от школы фитнеса, которой управляет ее дочь. Часть расходов на жилье и питание часто берут на себя принимающие проекты. Пенсионерка также ведет блог в Instagram, но о монетизации она не думала и блогером себя не называет, хотя у нее уже более 25 тысяч подписчиков.

Светлана называет волонтерство «способом вернуть долг природе». «Мы пользуемся благами планеты и при этом разрушаем ее. Мне хочется это компенсировать», — говорит она. Сейчас Елкина планирует подключиться к восстановлению тропических лесов на Калимантане и продолжать работу с черепахами, ожидая, когда первые выпущенные ею черепашата через 15 лет начнут откладывать собственные яйца.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 