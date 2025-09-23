Российская пенсионерка уехала на Бали ради спасения черепах

Москвичка Светлана Елкина уже десять лет участвует в зарубежных волонтерских проектах по защите морских черепах. Сейчас она помогает сохранять кладки яиц и выпускать в океан вылупившихся черепашат на острове Бали в Индонезии. Историю россиянки рассказал «Екатеринбург онлайн».

Светлане Елкиной сейчас 64 года. По образованию она инженер-механик, но в 1990-х увлеклась спортом и переквалифицировалась в фитнес-тренера. Вела аэробные тренировки, обучала инструкторов, организовывала туры. Как пишет издание, постепенно путешествия пробудили интерес к природе. Сама Елкина называет переломным 2015 год, когда во время поездки в Таиланд она впервые увидела морских черепах и узнала, что их численность за полвека сократилась на 95–99%. «Мне стало жутко, и я решила помогать спасать этих животных», — говорит она.

Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу Интернет и мемы 9 минут чтения

С тех пор Светлана регулярно ищет экологические программы через профильные сообщества и знакомых. Она успела поволонтерить на Шри-Ланке, в Кении, Италии, Малайзии и в разных регионах Индонезии — от Суматры до Сулавеси. Женщина рассказала, что успела уже выучить индонезийский язык, что позволяет ей находить местные проекты и контакты самостоятельно.

По словам Елкиной, рабочий день на Бали начинается еще до рассвета. Волонтеры патрулируют пляжи, ищут свежие следы черепах и переносят кладки, которые могут смыть приливы, в «хэтчери» — специальные инкубаторы прямо на пляже. Там каждая кладка получает бирку с датами и количеством яиц. Когда через два месяца появляются детеныши, их выпускают в океан. В течение дня добровольцы убирают мусор, следят за чистотой хэтчери, ухаживают за взрослыми черепахами и ведут статистику вылуплений, пояснила женщина.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

По словам Светланы Елкиной, она живет на собственную пенсию и доход от школы фитнеса, которой управляет ее дочь. Часть расходов на жилье и питание часто берут на себя принимающие проекты. Пенсионерка также ведет блог в Instagram, но о монетизации она не думала и блогером себя не называет, хотя у нее уже более 25 тысяч подписчиков.

Светлана называет волонтерство «способом вернуть долг природе». «Мы пользуемся благами планеты и при этом разрушаем ее. Мне хочется это компенсировать», — говорит она. Сейчас Елкина планирует подключиться к восстановлению тропических лесов на Калимантане и продолжать работу с черепахами, ожидая, когда первые выпущенные ею черепашата через 15 лет начнут откладывать собственные яйца.

