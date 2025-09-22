EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Россию захотели массово завезти работников из Северной Кореи

2 минуты чтения 18:09

Рекрутинговое агентство «Стартафф» начало предлагать услуги по массовому и быстрому завозу в Россию рабочих из Северной Кореи — компания готова по запросу предоставить две тысячи сотрудниц из КНДР в течение недели. На это обратило внимание медиа The Moscow Times.

«Стартафф» утверждает, что может обеспечить доставку работниц для швейных производств, сельхозкомплексов, а также на отделочные и малярные работы. География предложения ограничена регионами Северо-Западного федерального округа.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Журналисты отмечают, что рекрутинговое агентство основано в 2022 году — в нем работает около трех тысяч сотрудников. Компания также занимается строительными работами, грузоперевозками и торговлей фруктами. Среди ее партнеров указаны маркетплейс Ozon и министерство обороны России, пишет The Moscow Times.

Предложение от «Стартафф» размещено на тендерной платформе Bicotender 5 сентября 2025 года, его срок истек 17 сентября, сумма контракта составляла 900 рублей. Интерфейс платформы не позволяет получить информацию о компаниях, которые могли воспользоваться данным предложением.

Ранее южнокорейское СМИ NK News сообщило об открытии в Москве нового северокорейского ресторана «Пхеньян». При этом посетить его могут исключительно граждане России — сотрудники якобы требуют предъявить паспорт и отказываются верить на слово без демонстрации документа.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Журналисты отмечали, что КНДР на протяжении нескольких лет отправляет своих граждан для работы за границей, в том числе и в ресторанной сфере. Направление северокорейских граждан на работу в другие страны запрещено санкциями Совета Безопасности ООН, однако, по данным Росстата, в 2024 году в Россию въехали более 13 тысяч граждан КНДР — это примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Чаще всего указывались такие цели посещения, как «учеба» и «бизнес».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые нашли родину славян 