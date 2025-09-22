В Россию захотели массово завезти работников из Северной Кореи

Рекрутинговое агентство «Стартафф» начало предлагать услуги по массовому и быстрому завозу в Россию рабочих из Северной Кореи — компания готова по запросу предоставить две тысячи сотрудниц из КНДР в течение недели. На это обратило внимание медиа The Moscow Times.

«Стартафф» утверждает, что может обеспечить доставку работниц для швейных производств, сельхозкомплексов, а также на отделочные и малярные работы. География предложения ограничена регионами Северо-Западного федерального округа.

Журналисты отмечают, что рекрутинговое агентство основано в 2022 году — в нем работает около трех тысяч сотрудников. Компания также занимается строительными работами, грузоперевозками и торговлей фруктами. Среди ее партнеров указаны маркетплейс Ozon и министерство обороны России, пишет The Moscow Times.

Предложение от «Стартафф» размещено на тендерной платформе Bicotender 5 сентября 2025 года, его срок истек 17 сентября, сумма контракта составляла 900 рублей. Интерфейс платформы не позволяет получить информацию о компаниях, которые могли воспользоваться данным предложением.

Ранее южнокорейское СМИ NK News сообщило об открытии в Москве нового северокорейского ресторана «Пхеньян». При этом посетить его могут исключительно граждане России — сотрудники якобы требуют предъявить паспорт и отказываются верить на слово без демонстрации документа.

Журналисты отмечали, что КНДР на протяжении нескольких лет отправляет своих граждан для работы за границей, в том числе и в ресторанной сфере. Направление северокорейских граждан на работу в другие страны запрещено санкциями Совета Безопасности ООН, однако, по данным Росстата, в 2024 году в Россию въехали более 13 тысяч граждан КНДР — это примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Чаще всего указывались такие цели посещения, как «учеба» и «бизнес».