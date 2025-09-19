Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве

Жители Москвы обнаружили на юге города новый северокорейский ресторан «Пхеньян». Первый отзыв о заведении на «Яндекс Картах» появился 16 августа, а еще через месяц об открытии ресторана написало издание NK News и некоторые гастрономические телеграм-каналы.

Ресторан расположен в помещении бывшего банкетного зала «Верба», сохранилась даже вывеска прежнего заведения. На входе посетителей встречают девушки из Северной Кореи, которые, судя по отзывам, почти не говорят на русском языке. При этом один из гостей отметил, что на входе у него потребовали паспорт для подтверждения российского гражданства и отнеслись с большим недоверием.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими Мир 7 минут чтения

Внутри, по словам очевидцев, играет корейская поп-музыка и минусовки для караоке без слов. На экранах транслируется северокорейское телевидение. Один из посетителей рассказал, что во время его визита показывали повтор концерта российского певца Шамана в Пхеньяне. На столах лежат северокорейские журналы на русском языке, которые можно листать в ожидании заказа. Персонал — молодые женщины в униформе и на каблуках, которые «напоминают стюардесс».

В меню «Пхеньяна» преимущественно корейские блюда, сообщает телеграм-канал «по столовкам». Можно попробовать рамен, пибимпаб, корейское барбекю, кимчи, острые супы и блюда из рыбы. Среди самых заметных позиций — «северокорейский чикен» за 850 рублей: куриные крылышки в тонкой хрустящей панировке с бадьяном и легкими фруктовыми нотами. Еще одно популярное блюдо — суп чонгор с кимчи и тофу. Один из гостей отметил, что в счете его цена оказалась выше заявленной в меню. Паровой окунь с соевым соусом стоит 1190 рублей. Посетители обратили внимание, что заказы подают медленно и вразнобой. Многие связывают это с тем, что заведение открылось недавно, и советуют приходить, когда все процессы наладятся.

Мы три года нелегально жили в Испании Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру Общество 10 минут чтения

По данным NK News, рестораны за рубежом остаются для властей КНДР одним из способов заработка иностранной валюты. Направление северокорейских граждан на работу в другие страны запрещено санкциями Совета Безопасности ООН, однако, по данным Росстата, в 2024 году в Россию въехали более 13 тысяч граждан КНДР — это примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Чаще всего указывались такие цели посещения, как «учеба» и «бизнес».

Ранее в августе издание Би-би-си выпустило материал о рабских условиях труда северокорейцев в России. Тогда журналисты беседовали, в основном, с рабочими на строительных объектах.