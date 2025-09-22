EN
EN
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке отравления Навального

14:18

Алексея Навального, вероятно, впервые пытались отравить еще во время повторного суда по делу «Кировлеса» в 2017 году. К такому выводу пришли расследователи центра Центр «Досье».

По их данным, за политиком тогда следили как минимум семь сотрудников ФСБ, которые впоследствии участвовали в его отравлении в Томске в 2020 году. Журналисты изучили утечки о перемещениях силовиков и обнаружили, что подготовка покушения могла происходить еще осенью 2016 года. 

Как убивали Алексея Навального
От отравления «Новичком» до смерти в колонии. Хроника «Холода»
Заседания суда по делу «Кировлеса» начались в декабре 2016 года, а через неделю Навальный анонсировал свое участие в выборах президента России 2018 года. В этот период в Киров, по версии «Досье», неоднократно приезжали будущий руководитель «томской группы» Станислав Макшаков и его коллеги из Института криминалистики ФСБ, специализирующиеся на работе с ядами семейства «Новичок». Уже в январе 2017-го к ним присоединились другие эксперты по химоружию и офицеры Второй службы ФСБ, ответственные за слежку и силовое прикрытие.

Попытку отравления косвенно подтверждают и свидетельства самого Навального от 2020 года. Он рассказывал, что в 2017 году пережил внезапный необъяснимый приступ во время авиаперелета, но не связал этот эпизод с возможной попыткой отравления.

 «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло», — говорил политик.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Журналисты «Досье» обратили внимание на еще одну деталь в этой истории. Они выяснили, что в составе группы, следившей за Навальным в Кирове, находился химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев. Уже в 2020 году в разговоре с Навальным, представившимся сотрудником аппарата Совета безопасности, Кудрявцев признал, что, действительно, в 2017 году приезжал в Киров.

По информации «Досье», после гибели Алексея Навального в колонии «Полярный волк» 16 февраля 2024 года один из сотрудников Института криминалистики ФСБ вскоре вылетел в Горно-Алтайск. Его маршрут совпал с поездкой группы, которая в 2020-м, по данным расследователей, посещала местный центр, занимающийся уничтожением следов химического оружия. Центр «Досье» полагает, что это может свидетельствовать о попытке скрыть возможные следы яда и подтверждает, что методы, применявшиеся против политика в 2020 году, могли использоваться уже в 2017-м.

