Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери

Умерла мать российского певца Леонида Агутина Людмила. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале. Ей было 85 лет.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», — написал артист.

Он также опубликовал свою детскую фотографию с матерью и поделился воспоминаниями о том времени, когда его родители приезжали к нему в оздоровительный лагерь.

Агутин не озвучил причину смерти матери. Shot пишет, что отец артиста Николай рассказал, что его супруга Людмила скончалась накануне у себя дома. Телеграм-канал добавляет, что у женщины «было много заболеваний, главным из которых была болезнь Паркинсона».

Как пишут СМИ, Людмила Агутина всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из столичных школ и была заслуженным учителем России.

Мать Агутина дважды была замужем. Вторым супругом стал живший в соседнем с Агутиными подъезде терапевт Николай Бабенко. Издание 74.ру утверждает, что в сентябре 2024 года состояние Людмилы Агутиной резко ухудшилось из-за обострения хронического панкреатита, но тогда она отказалась от госпитализации, ссылаясь на то, что она живет с врачом.

Поклонники и коллеги артиста уже выражают слова соболезнования в соцсетях, пишет журнал Peopletalk, отмечая, что многие вспоминают, как Агутин с любовью говорил о родителях и не скрывал привязанности к матери.