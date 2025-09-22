Двоим мужчинам вынесли приговоры за изнасилования брата и сестры

Два жителя поселка Майкаин Павлодарской области Казахстана приговорены к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетних сестры и брата — впервые девочку подвергли сексуализированному насилию в 10 лет, пишет местное СМИ ORDA.

О преступлениях стало известно спустя несколько лет, когда пострадавшая уже училась в колледже, а ее старший брат в школе. По итогам расследования, как ранее сообщала ORDA, власти начали служебные проверки в отношении отдельных сотрудников силовых ведомств.

Журналисты пишут, что судебный процесс был закрытым из-за несовершеннолетия пострадавших — СМИ были допущены лишь на оглашение резолютивной части приговора. Имена обвиняемых не называются — известно лишь, что они проживали в одном поселке с пострадавшими, а также их года рождения — 2001 и 2002.

Один из подсудимых был приговорен к 22 годам лишения свободы, другой — к 15 годам. Их жертвы также получат по два миллиона тенге (около 307 тысяч рублей) каждый в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.

Во время расследования подростки получали психологическую помощь, а власти страны, как сообщает ORDA, помогли им переехать из Майкаина в другой населенный пункт. Впервые о преступлении СМИ узнали в ноябре 2024 года — из-за общественного резонанса в поселок приехал первый заместитель прокурора области Ержан Дюсекенов. Он провел совещание, на котором объявил о выявлении недостатков в работе правоохранительных органов.

Изначально силовики расследовали факт изнасилования студентки колледжа, но на стадии досудебного расследования выяснилось, что сексуализированное насилие подозреваемые осуществляли и в отношении ее брата. После этого их задержали и отправили в СИЗО.