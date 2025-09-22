EN
Криминал

Двоим мужчинам вынесли приговоры за изнасилования брата и сестры

2 минуты чтения 16:53 | Обновлено: 17:07

Два жителя поселка Майкаин Павлодарской области Казахстана приговорены к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетних сестры и брата — впервые девочку подвергли сексуализированному насилию в 10 лет, пишет местное СМИ ORDA.

О преступлениях стало известно спустя несколько лет, когда пострадавшая уже училась в колледже, а ее старший брат в школе. По итогам расследования, как ранее сообщала ORDA, власти начали служебные проверки в отношении отдельных сотрудников силовых ведомств.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Журналисты пишут, что судебный процесс был закрытым из-за несовершеннолетия пострадавших — СМИ были допущены лишь на оглашение резолютивной части приговора. Имена обвиняемых не называются — известно лишь, что они проживали в одном поселке с пострадавшими, а также их года рождения — 2001 и 2002.

Один из подсудимых был приговорен к 22 годам лишения свободы, другой — к 15 годам. Их жертвы также получат по два миллиона тенге (около 307 тысяч рублей) каждый в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Во время расследования подростки получали психологическую помощь, а власти страны, как сообщает ORDA, помогли им переехать из Майкаина в другой населенный пункт. Впервые о преступлении СМИ узнали в ноябре 2024 года — из-за общественного резонанса в поселок приехал первый заместитель прокурора области Ержан Дюсекенов. Он провел совещание, на котором объявил о выявлении недостатков в работе правоохранительных органов.

Изначально силовики расследовали факт изнасилования студентки колледжа, но на стадии досудебного расследования выяснилось, что сексуализированное насилие подозреваемые осуществляли и в отношении ее брата. После этого их задержали и отправили в СИЗО.

