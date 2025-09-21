Эксперт рассказала о выгорании зумеров и миллениалов из-за «отсутствия надежды»

Профессор Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Сьюзи Уэлч рассказала, что зумеры и миллениалы выгорают сильнее более старших поколений, поскольку у них нет веры в то, что труд приведет к значительному продвижению по службе. Об этом сообщает Fortune.

По словам Уэлч, это понимание у нее возникло после разговора с 25-летней фрилансершей, которая попросила ее создавать больше контента об усталости на работе среди молодежи, потому что ее друзья «просто выгорели». Когда Уэлч рассказала, что в 25-летнем возрасте она работала без выходных, любила свою работу и была готова работать еще больше, собеседница ей ответила, что у нее «была надежда».

«Мы верили, что если усердно работать, то будешь вознагражден. Вот в чем разрыв [между поколениями]», — заявила Уэлч.

Fortune отмечает, что наблюдения профессора согласуются с многочисленными исследованиями, которые зафиксировали «беспрецедентный» уровень стресса на рабочем месте среди молодежи, из-за которого они могут пропускать работу. Так, согласно исследованию 2024 года, только 31% людей до 35 лет считают, что они «преуспевают» на работе, в то время как около 22% респондентов этого возраста заявили, что чувствуют себя одинокими.

Издание пишет, что миллениалы находятся в наиболее сложном положении, Так, согласно недавнему докладу страховой компании Aflac, около 66% представителей этого поколения сообщают об умеренном или сильном выгорании. «Одним из возможных объяснений более высокого уровня выгорания среди миллениалов могут быть их карьерные нагрузки и ожидания», — говорится в отчете.

Эксперты объяснили это тем, что миллениалы сталкиваются с «более требовательной рабочей средой» и конкуренцией на рынке труда. Миллениалов также назвали частью «поколения сэндвича», заботящегося как о детях, так и о своих стареющих родителях.

Уэлч считает, что, в отличие от предыдущих поколений, которые могли обоснованно рассчитывать на обеспеченность жильем и финансовую безопасность благодаря стабильной занятости, молодые работники сталкиваются со структурными барьерами, которые кардинально меняют карьерные перспективы.

«Поколение Z думает: “Да, я видел, что стало с карьерой моих родителей, и я видел, что стало с карьерой моей старшей сестры, они очень много работали, но их все равно уволили”», — рассказала эксперт. Отмечается, что зумеры также вынуждены выплачивать кредиты и платить за аренду жилья, которая за последние 75 лет выросла на 121%. Помимо этого, они сталкиваются со проблемами с трудоустройством сразу после завершения обучения.