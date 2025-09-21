СМИ: Путин считает усиление атак лучшим способом принудить Украину к переговорам на его условиях

Владимир Путин считает, что эскалация конфликта в Украине — лучший способ заставить украинские власти вести переговоры о мире на его условиях и что президент США Дональд Трамп вряд ли предпримет какие-либо действия для укрепления обороны Киева. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, российские войска уже активизировали атаки на военные и гражданские объекты в Украине после встречи Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске в прошлом месяце. По словам анонимных источников Bloomberg, Путин намерен и дальше атаковать киевские энергетические сети и другую инфраструктуру. Источники добавили, что саммит на Аляске убедил Путина в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

Ранее Трамп выразил свое недовольство усилившимися атаками России на Украину и призвал Евросоюз ужесточить санкции, однако президент США заявил, что его правительство будет вводить ограничения против России только после того, как это сделает Европа.

Отмечается, что тактика Москвы в войне показывает, насколько сдержанность Вашингтона ободряет Кремль, который ведет войну «на истощение» и рассчитывает принудить Украину к уступкам. Российские официальные лица считают, что эта стратегия потенциально ослабляет оборону Киева и подготавливает почву для будущих переговоров, пишет Bloomberg.

«Путину важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации. Путин пытается усилить свое влияние для следующего раунда переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся», — считает Вита Спивак, аналитик по России из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners.

Как рассказали источники Bloomberg, Путин считает, что отказ Зеленского от передачи России еще не оккупированных территорий в обмен на заморозку линии фронта — с таким предложением Путин выступил на саммите на Аляске — оправдывает усиление атак.

Кроме того, как пишет издание, Путин следит за военным конфликтом в секторе Газа. По словам источников Bloomberg, Путин считает кампанию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху более жесткой, нежели война в Украине. По мнению Путина, США и европейские страны в целом смирились с этим конфликтом, что подрывает их критику в адрес Москвы.