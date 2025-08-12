Северокорейцы рассказали о рабском труде в России

Тысячи граждан Северной Кореи направляются на работу в Россию, где они трудятся в условиях, близких к рабским. Би-би-си пишет, что таким образом Москва пытается восполнить острую нехватку рабочей силы, вызванную войной в Украине. Журналисты издания пообщались с шестью северокорейскими рабочими, которым удалось бежать из России, а также с чиновниками, исследователями и волонтерами, участвовавшими в их спасении.

Ранее Россия уже обращалась к Пхеньяну за поддержкой в войне, получая от него ракеты, артиллерийские снаряды и солдат. Теперь, по данным южнокорейской разведки, Москва все больше опирается на труд северокорейских рабочих.

Один из собеседников Би-би-си по имени Джин рассказал, что после приземления самолета в России, до стройки, на которой он должен был работать его сопровождал сотрудник северокорейских спецслужб. Он приказал Дину ни с кем не разговаривать и ни на что не смотреть. «Внешний мир — наш враг», — цитирует силовика Джин.

Сразу после прибытия в Россию Джина отправили на строительство многоквартирных домов, где он работал по 18 и более часов в день. Слова Джина подтвердили и другие северокорейские рабочие, с которыми пообщались журналисты. Все они описывали рабочий день, который начинался в шесть утра и заканчивался в два часа ночи. При этом рабочим из КНДР давали лишь два выходных дня в году.

Северокореец Тэ, которому в прошлом году удалось сбежать из России, рассказал о судорогах, мучивших его по утрам из-за переутомления. «Просыпаться было ужасно, осознавая, что тебе придется пережить тот же день снова и снова», — подчеркнул он.

Другой рабочий по имени Чан рассказал о насилии со стороны надсмотрщиков, которые избивали северокорейских рабочих, если заставали их спящими.

По словам профессора южнокорейского Университета Донг-А Кан Дон Вана, который общался в России с северокорейскими рабочими, они трудятся в крайне опасных условиях. «Ночью свет выключается, и они работают в темноте, практически без средств защиты», — пояснил он.

Еще один рабочий из Северной Кореи по имени Нам рассказал, что однажды упал с высоты четырех метров и разбил лицо. Однако даже после этого начальство не позволило ему покинуть стройплощадку и обратиться за медицинской помощью.

Сбежавшие от рабского труда северокорейские рабочие также рассказали журналистам о нечеловеческих условиях, в которых им приходилось жить, работая в России. По их словам, они спали в грязных переполненных грузовых контейнерах, которые кишели клопами, или на полу недостроенных многоквартирных домов, где в дверных проемах приходилось натягивать брезент, чтобы защититься от холода.