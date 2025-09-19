Пугачеву потребовали лишить авторских отчислений из России

Называющий себя «адвокатом дьявола» Александр Трещев потребовал лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые она получает от «Российского авторского общества», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Трещева.

Мужчина заявил, что отправил заявление в суд, а также в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Ранее он просил проверить Пугачеву по статьям об оправдании терроризма, экстремизме и фейках про армию. Трещев потребовал взыскать с певицы полтора миллиарда рублей, поскольку считает, что она оскорбила Владимира Путина, армию и правоохранительные органы России, а также «восхваляет Джохара Дудаева».

«Я прошу на период расследования заблокировать выплату авторских гонораров, которые составляют 28 миллионов рублей в год и которые она, живя за границей, спокойно получает от РАО», — заявил Трещев. Он не рассказал, из каких источников ему стала известна информация о сумме гонораров и отчислений, которые якобы получает Пугачева.

Трещёв также считает неправильной ситуацию, при которой Пугачева «критически относится к стране, благодаря которой стала популярной», отмечают РИА «Новости». Ранее российские СМИ писали о том, что Трещев недоволен словами Пугачевой о Дудаеве — он посчитал их оскорблением российских ветеранов боевых действий.

Тогда адвокат пообещал передать все выигранные в суде средства ветеранам, а себе оставить лишь один рубль. Также Пугачеву обвинил в «измене Родине» профессиональный доносчик Павел Бородин — ему также не понравились слова певицы про Дудаева. Одновременно он начал сбор подписей за то, чтобы лишить певицу звания Народной артистки России.

Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой назвала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого российскими военными, «приличным, порядочным, интеллигентным и красивым» человеком.