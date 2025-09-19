Кадыров ответил критикам своего сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает все многочисленные награды, полученные его 17-летним сыном Адамом, заслуженными. В интервью РИА «Новости» он предложил всем желающим это проверить пообщаться с Кадыровым-младшим лично.

«Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. <…> Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него, как с сына, в разы больше», — заявил глава Чечни.

«Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — добавил он.

На данный момент несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова занимает пост секретаря регионального Совета безопасности. Власти Чечни ранее наградили его медалью «Защитник Чеченской Республики», званием Героя Чеченской Республики, а также орденом имени Ахмата Кадырова, который является высшей наградой Чечни.

Кадыров-младший также является обладателем множества региональных и государственных наград, среди которых орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), орден «За служение религии Ислам» I степени, медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, а также медаль «За боевое отличие», которую он получил от руководства Росгвардии «за участие в контртеррористических операциях».

Кроме того, в декабре прошлого года Адам Кадыров получил на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — легендарного чеченского полководца времен Кавказской войны.

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам жестоко избивает в СИЗО обвиненного в сожжении Корана Никиту Журавеля. Последний при этом не оказывает сопротивления.

«Побил и правильно сделал», — прокомментировал опубликованные кадры Кадыров-старший. В то же время в Кремле отказались комментировать видео. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие комментариев на эту тему тем, что «не хочет» их давать. Также без ответа остались многочисленные обращения российских правозащитников, журналистов и общественных деятелей в правоохранительные органы с просьбой дать оценку и принять меры в связи с избиением Журавеля.