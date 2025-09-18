EN
Общество

Украинская разведка предсказала значительное сокращение населения России

2 минуты чтения 11:56 | Обновлено: 11:57

Население России сократится на 25% уже в ближайшие 50 лет. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, утверждая, что соответствующие данные содержатся в секретных документах российского правительства. 

Как заявили в ГУР, основной причиной масштабного сокращения российского населения стала продолжающаяся война в Украине, в которой, по данным украинских властей, Россия уже потеряла более миллиона своих граждан.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

«Уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов», — говорится в сообщении украинской разведки. 

По ее данным, «наиболее удручающие» демографические тенденции фиксируются в дальневосточных регионах России, где, как заявляют в ГУР, было мобилизовано и отправлено на войну «большинство» мужчин.

«Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне», — добавили в ГУР.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

При этом издание РБК-Украина, ссылаясь на официальные данные Росстата, утверждает, что с января по май 2022 года население России сократилось на 430,3 тысячи человек. В то же время, документа, на который ссылается украинское издание, на сайте российского ведомства больше нет.

В мае 2025 года стало демограф Алексей Ракша сообщил, что Росстат засекретил данные о числе рождений, смертей, браков и разводов в России и в отдельных регионах страны. Он тогда написал, что «в этот раз не были опубликованы данные в разрезе субъектов федерации, а также отдельно за март месяц». Спустя две недели российские власти признали его «иноагентом».

