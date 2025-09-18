EN
EN
Общество

Угроза цунами объявлена на Камчатке

2 минуты чтения 22:34 | Обновлено: 22:51

У берегов Камчатки произошло новое землетрясение, власти объявили угрозу цунами. Об этом пишет РБК со ссылкой на геологическую службу США. Информацию подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Чиновник заявил, что власти уже приступили к обследованию жилых домов и социальных учреждений — все службы края работают в режиме повышенной готовности. Магнитуда землетрясения, по данным Солодова, составила 7,2 балла. Власти США считают, что она может достигать 7,8 балла.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Угроза цунами объявлена по всему восточному побережью полуострова, на момент публикации поста Солодова в телеграме власти не отчитывались о каких-либо повреждениях на территории региона — губернатор разместил публикацию 19 сентября, в 7:17 утра по местному времени.

Геологическая служба США отмечает, что амплитуда произошедшего землетрясения достигла 7,8 баллов, его очаг находился на глубине 10 километров — на удалении в 128 километров от Петропавловска-Камчатского.

Об угрозе цунами пишут и американские метеорологи, пишет РБК. В комментариях к публикации в телеграм-канале Солодова местные жители критикуют работу системы информирования — якобы по радио продолжают передавать только музыку без информации о произошедшем землетрясении и угрозе прихода цунами. Комментаторы также критикуют губернатора за решение отключить интернет на четыре дня в условиях серии повторяющихся землетрясений в последние недели.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

13 сентября на Камчатке зафиксировали 62 афтершока после произошедшего землетрясения, один из них достиг магнитуды в 7,4 балла и вызвал толчки силой до 6 баллов в населенных пунктах полуострова. В ночь на 30 июля в 32 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой в 8,8 балла — оно стало самым мощным в регионе с 1952 года.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
