Общество

Работников все чаще стали раздражать эйчарщики

2 минуты чтения

В британских компаниях стремительно растет количество HR-специалистов. Сотрудники жалуются, что теперь вместо работы им приходится участвовать в тренингах и постоянно заполнять анкеты. Об этом пишет The Times. 

По данным издания, с 2010 года число HR-сотрудников в в Великобритании увеличилось на 68%, с 284 тысяч до 476 тысяч человек в 2024-м. Их доля в экономике выросла с менее чем 1% до 1,45%, а это уже превышает количество врачей, юристов и полицейских. Среди развитых стран сопоставимый уровень HR-персонала зафиксирован только в Нидерландах.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Опрошенные The Times эксперты отмечают, что роль HR за последние годы изменилась. Из вспомогательной службы, занимавшейся наймом и расчетом зарплаты, она превратилась в стратегический центр, отвечающий за корпоративную культуру, регулярные опросы вовлеченности, тренинги по инклюзии и контроль поведения сотрудников. У этой тенденции, по мнению специалистов, есть плюсы. Так, благодаря работе HR-команд в компаниях стало меньше случаев сексуальных домогательств и дискриминации, улучшилась поддержка сотрудников, столкнувшихся с тяжелыми болезнями.

Но есть и обратная сторона, которая вызывает раздражение работников, пишет газета. Во многих компаниях сотрудники все больше времени тратят не на основную работу, а на обязательные тренинги, опросы вовлеченности и регулярные оценки эффективности. Вокруг HR вырос целый рынок дорогостоящих услуг: от приложений для геймификации рабочей рутины, которые вознаграждают за прогулку или медитацию, до экзотических форматов вроде «щенячьей терапии», когда в офис приводят живых щенков для антистресс-сеансов и параллельных лекций о ментальном здоровье.

В Японии можно нанять человека для увольнения
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
Мир5 минут чтения

В статье упоминается скандал с участием сотрудников банка Lloyds. Менеджер Карл Борг-Нил на обучении по расовым вопросам задал вопрос о том, как поступить, если сотрудники одной этнической группы используют между собой слова, которые для других считаются оскорбительными. Для конкретики он привел пример на основе реальной лексики. В результате тренер обвинил его в неприемлемых высказываниях, эйчар запустил полугодовое расследование, после которого мужчину уволили. Позже трудовой трибунал оспорил это решение и присудил менеджеру около 650 тысяч долларов компенсации. 

Эксперты отмечают, что подобные практики и дорогостоящие «wellbeing»-инициативы нередко отнимают у компаний ресурсы и время, которые можно было бы направить на производство товаров и услуг. А в ряде случаев становятся источником конфликтов и недоверия внутри коллективов, пишет The Times.

